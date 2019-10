Investeerimiskelmuse ohvrid "Pealtnägijas": "Nad ronivad su ajju ja arvutisse"

Viimase üheksa kuu jooksul on politseile teadaolevalt selle skeemiga tekitatud kahju 120 ohvrile, kokku 2,2 miljonit euro ulatuses. Pettus on esmapilgul lihtne – venekeelsete ülimalt agressiivsete telefonikõnedega meelitatakse heauskseid raha paigutama peamiselt krüptovaluuta investeerimisplatvormidesse, kuid tegelikult antakse raha sisuliselt võhivõõrale. Selle nädala "Pealtnägijas" räägivad lõksu meelitatud inimesed, kuidas nad ära tinistati.

48-aastane Bruno elab Järvakandis, müüs hiljaaegu maha oma kodu ja plaanis soetada uue, kuid kelmid mässisid ta kuu tagasi võrku ja petsid välja 15 000 eurot. "Mõtled küll, et oh, mis see on, helistatakse ja pakutakse, saadad kukele, paned telefoni ära, aga mingil hetkel ta saab su konksu otsa ja mõjutab kuidagi investeerima," kirjeldas Bruno. Ehitusega elatist teeniv mees ei ole kunagi investeerimisest huvitunud, kuid korduvad venekeelsed agressiivsed telefonikõned viisid ta nii kaugele, et lubas kelmidel endaga teha kõike, mis nad tahtsid. "Tegelikult ma olin täie mõistuse juures, aga millegipärast ma olin nõus nendele kandma üle summa raha ja siis olin nõus laskma neid programmiga oma arvutisse," kirjeldas Bruno tagantjärele, kuidas laadis telefoni juhendamisel arvutisse programmi, millega petised said kaugjuhtimisel ligipääsu tema arvutile.

76-aastane väikelinna pensionär Vello langes enda sõnul ohvriks, sest tahtis natuke pensionile lisa teenida. "Mina ei mõelnud midagi. Ainult, et saab raha nüüd juurde natukene. Saab vähe õnnelikumalt elada. Ise olen pensionär, kurat, ja pean veel lisatööd tegema, et ära elada. Ma olen veel majahoidjana tööl, pensionist ei tule välja," põhjendas Vello, miks ta võõrastelt numbritelt helistajatega telefonis suhtlema asus. Muster oli üks-ühele sama - mees laadis alla nõutud programmi ja tegi mis kästi. "Ronivad su ajju sisse ja teevad sinuga, mis tahavad ja sa allud neile," kirjeldas Vello toimunut. "Nad ronisid arvutisse sisse ja ütlesid, et tee ainult arvuti lahti. Tegin arvuti lahti ja nool liikus seal arvutis ja tegid kõik ülekanded ja kõik värgid tegid ise ära," kurtis 2000 eurost ilma jäänud mees tagantjärele. Oluline on rõhutada: ehkki kelmid võtsid ohvri arvuti üle, siis vajalikud paroolid ja koodid sisestasid inimesed ise.

Firma nimesid, kelle esindajana helistajad esinevad, on rohkem kui ükshaaval jõuab ette lugeda ja on ka juhuseid, kus kaaperdatakse mõne tegeliku ja tõsise firma identiteet. Ka konkreetsed skeemid, kuhu raha justkui läheb, jäävad lihtinimesele segaseks, kuid enamasti käib jutt krüptovaluutasse investeerimisest. Lõksu langejad on inimesed meie enda kõrvalt. "Need, kes ei tunne internetiavarustes ennast kuidagi mugavalt, et need kindlasti on ka selline sihtgrupp, kellega on kergesti võimalik sellistes kahtlastesse tehingutes asuda," kirjeldas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti osakonna juhataja Jaana Tael võimalikku ohvrit.

Politseis fikseeritud 120 kannatanut ja kahju 2,2 miljonit võib aga olla vaid jäämäe veepealne osa, sest paljud ohvrid kas ei saa veel aru lõksu langemisest või ei ole politseid sellest teavitanud. "Me arvame tõesti, et inimesed väga paljud ei teagi veel, et nad ohvriks langenud. Nad on teinud ülekanded ära ja loodavad siiamaani siis ülekandeid tagasi ja suuri kasumeid, mida tegelikult ei tule," rääkis Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Kolmapäevases "Pealtnägijas" tuuakse välja pettuse kõige traagilisemad tagajärjed, ohvrid räägivad detailsemalt, kuidas neil nahk üle kõrvade tõmmati, miks selliste kelmide püüdmine politseile raskusi valmistab ja kuidas ennast petiste eest kaitsta. "Pealtnägija" on ETV eetris kolmapäeval kell 20.05.