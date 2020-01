Panga finantskuritegude tõkestamise juht: telefonipettuste peatamise masinat pole olemas

Tibar rääkis "Ringvaates", et telefoni teel inimestelt n-ö investeeringuid välja petta püüdvad kelmid on väga leidlikud. "Nende fantaasia on peaaegu piiritu," ütles ta.

Tibar tõdes, et kelmide vahele võtmiseks ühtset moodust pole. "Kavalat masinat, millega öelda, et see on hea või paha, meil pole. See protsess areneb kogu aeg, nad nuputavad välja uusi mooduseid, tekitavad uusi kontosid," rääkis ta.

"Pigem on see tööriistakast, mida kasutame. Hästi palju aitab meid kogemus. Lihtsaim näide on see, kui teame, et see või too isik või konto on osutunud pettuseks ja kui keegi üritab sinna kanda, saab käe vahele panna. On olemas tarkvarasid, mis aitavad sellistel puhkudel. Aga vastutus on eeskätt inimesel endal," lisas ta.