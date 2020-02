Viisik sai nakkuse Prantsuse Alpides Contamines-Montjoie suusakuurordis, kui nad jagasid sama puhkemajakest britiga, kes oli hiljuti Singapurist naasnud, teatasid Prantsusmaa tervishoiuametnikud. Nakkuse edasi andnud briti mees oli olnud Singapuris 20. - 23. jaanuarini, ning saabus Prantsusmaale 24. jaanuaril, jäädes sinna neljaks päevaks.

Prantsuse tervishoiuminister Agnes Buzyn kinnitas, et viie koroonaviirusega nakatunu olukord ei ole raske. Nad on viidud Lyoni, Grenoble'i ja Saint-Etienne'i linna haiglatesse.

Eksperdid asusid suusamajakese kahte tuba uurima. Prantsuse võimud rõhutavad, et rohkem inimesi pole selles suusakuurordis nakkusest mõjutatud.

Kokku on Prantsusmaal nüüd tuvastatud 11 Hiinas Wuhani linnas alguse saanud koroonaviirusesse nakatunut. Üks nakatunutest on raskes seisu, ülejäänud näitavad paranemise märke.

Prantsuse võimud on võtnud ühendust Singapuri ja Briti võimudega ja Singapuri võimud uurivad 20. - 23. jaanuarini peetud ärikonverentsi osalejaid, kelle hulgas oli 94 välismaalast.

Hiina võimud teatasid laupäeval, et Hubei provintsis Wuhani linnas detsembris avastatud uude koroonaviirusse on praeguseks üle maailma nakatunud üle 34 800 inimese. Hiinas on viirus nõudnud 722 ohvrit, kinnitust on leidnud 34 546 inimese nakatumine. Hongkongis on haigestunud 25 inimest, kellest üks on surnud, ning Aomenis kümme inimest.

Jaapanis on kinnitust leidnud 89, Singapuris 33, Tais 32 ja Lõuna-Koreas 24 nakatumist. Austraalias on nakatunud 14, Saksamaal 13, USA-s 12, Taiwanil 16, Malaisias 15, Vietnamis 13 ja Prantsusmaal 11 inimest. Araabia Ühendemiraatides on teada viie, Kanadas kuue, Suurbritannias kolme ja Indias kolme inimese haigestumine. Filipiinidel on teada kolm haigestumist, millest üks on lõppenud surmaga. Venemaa on kinnitanud kahte, Itaalia kolme ning Belgia, Nepal, Sri Lanka, Rootsi, Hispaania, Kambodža ja Soome üht haigestumist.