Igapäevases ülevaates kinnitas Hubei tervishoiukomisjon ka 14 840 uut haigusjuhtumit.

Suur tõus leidis aset ajal, mil kohalikud ametnikud ütlesid, et nad laiendavad Covid-19 juhtumite definitsiooni.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus Covid-19 levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal.

Hiina tagandas Hubei provintsi parteijuhi

Hiina tagandas uue koroonaviiruse keskmes oleva Hubei provintsi parteijuhi Jiang Chaolingi, teatas riigimeedia neljapäeval, mil viiruseohvrite arv tõusis 1355-ni.

Jiangi vahetab provintsi parteisekretäri ametikohal välja Shanghai linnapea Ying Yong, edastas uudisteagentuur Xinhua.

Jaapanis avastati kruiisilaeval uus koroonaviirus veel 44 inimesel

Jaapanis Yokohama sadamas karantiinis oleval kruiisilaeval Diamond Princess diagnoositi veel 44 inimesel Hiina uus koroonaviirus, teatas Jaapani tervishoiuminister Katsunobu Kato neljapäeval.

44 haigusjuhtumit avastati 221 uue testi seas.

Diamond Princessil on nüüd haigeid avastatud ühtekokku 218.

Vietnam kehtestas karantiini 10 000 elanikuga kommuunis

Vietnam teatas neljapäeval, et 10 000 elanikuga kommuun pannakse koroonaviiruse COVID-19 nakkusjuhtumite tõttu karantiini.

"13. veebruari 2020. aasta seisuga jõustame kiireloomuliselt isolatsiooni ja karantiini Son Loi kommuuni epideemiaalal," teatas terviseministeerium.

"Ajaks määrati 20 päeva."

Vietnamis on seni kinnitust leidnud 16 COVID-19 juhtumit, nendest kuus on olnud Son Lois.

Son Loi kommuun hõlmab mitut küla.

Hanoi lähistel asuvate külade karantiin on esimene suurem karantiin väljaspool Hiinat pärast viiruse tuvastamist eelmise aasta lõpus.

Neljapäeval seati piirkonna ümbrusesse kontrollpunktid, teatas AFP kohapealt. Terviseametnikud pihustavad kontrollpunkte läbivaid autosid desinfitseeriva vedelikuga.

Võimud on juba andnud korralduse Son Loi elanikele suuremaid kogunemisi vältida.

"Mõju elule on olnud väga halb," ütles üks külaelanikest, kelle sõnul töötab suur arv neist ehitajate ja remondimeestena. "Me ei saa nüüd väljuda ja isegi, kui saame, kliendid ei võta meid enam sama hästi vastu."

Vietnamil on Hiinaga maapiir. Varem tühistas Vietnam Hiinaga kõik lennud ning peatas uute turismiviisade väljastamise Hiina kodanikele või teiste riikide kodanikele, kes olid seal varasema kahe nädala jooksul viibinud.

EL-i tervishoiuministrid arutavad Hiina uue koroonaviiruse ohjeldamist

Euroopa Liidu tervishoiuministrid arutavad neljapäeval Brüsselis Hiina uuest koroonaviirusest tulenevat ohtu ning selle leviku ohjeldamise võimalusi.

"EL-i piiridel ja sisenemispunktides avalikkuse tervise kaitsmiseks rakendatud riiklike meetmete tõhusust võib veelgi suurendada" koordineerimise tugevdamisega liikmesriikide ja Euroopa Komisjoni vahel, öeldakse dokumendikavandis.

EL-i liikmed peavad tegutsema üheskoos Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste kohaselt, seda eriti jälgimise, ohuhinnangute ja vastumeetmete valdkonnas.

Avalduse kavandis rõhutatakse infojagamise tähtsust ning vaba liikumise tagamist EL-i sees.

See hõlmab infot rahvusvaheliste reisijate kohta, kes saabuvad viirusepuhangust mõjutatud piirkondadest või on EL-i transiidina läbimas.

Uue koroonaviiruse juhtumeid on registreeritud kaheksas EL-i riigis. Saksamaal on leidnud kinnitust 14 juhtumit, Prantsusmaal 11, Suurbritannias kaheksa ning üksikud juhtumid Itaalias, Hispaanias, Soomes, Rootsis ja Belgias.

EL-i tervishoiuministrite kohtumisest võtavad osa ka Euroopa Komisjoni tervishoiuvolinik Stella Kyriakides ja kriisijuhtimisvolinik Janez Lenarcic. Samuti on kohal WHO esindaja.

"Koroonaviiruse levik maailmas on murettekitav, kuna uue viirustüve omaduste, inimeselt inimesele ülekandumise, nakkusohtlikkuse ning ravivõimaluste kohta on veel väga vähe teada. Seepärast jälgime koostöös terviseametiga olukorda tähelepanelikult, meie tervisesüsteemil on valmisolek koroonaviiruse leviku tõkestamiseks," ütles Eesti sotsiaalminister Tanel Kiik. "Piiriülese terviseohuga toimetulemiseks on äärmiselt oluline liikmesriikide tihe koostöö ja kiire infovahetus erinevates riikides koroonaviiruse tõkestamiseks kasutusele võetud ja kavandatavate meetmete kohta. Praeguses olukorras Eesti Euroopa Liidu üleste reisi- või liikumispiirangute kehtestamist vajalikuks ei pea."

Kohtumisel on peateemana kõne all koostöö liikmesriikide valmisoleku ühtlustamiseks ning vastumeetmete koordineerimiseks EL-i tasandil. "Peame oluliseks, et liikmesriikide võetavad meetmed oleksid tõenduspõhised, tugineksid rahvusvahelistele soovitustele ning lähtuksid konkreetse riigi epidemioloogilisest olukorrast. Viiruse peatamisel on kõige olulisem kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkonnale," lisas Kiik.

Kohtumise tulemusena on kavas vastu võtta nõukogu järeldused, millega kutsutakse EL-i liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles astuma üheskoos vajalikke samme inimeste tervise kaitseks. Muuhulgas kutsutakse liikmesriike üles tagama, et kolmandatest riikidest pärit reisijatel oleks kõigis piiripunktides vajalik info, kuhu arstiabi saamiseks pöörduda; et tervishoiul oleks selged plaanid ja vajalikud ressursid nakkuskahtlusega ja haigestunud patsientidele kiire abi andmiseks ning et elanikkonnal oleks õigeaegne tõenduspõhine info ja vajalikud käitumisjuhised enda kaitsmiseks nakatumise eest.

Terviseameti hinnangul on viiruse Eestisse jõudmise risk keskmine, selle kohapealse leviku tõenäosus madal. Terviseamet jälgib olukorda ööpäevaringselt, vajadusel muudab riskihinnangut ning uuendab nii elanikele kui ametkondadele mõeldud käitumisjuhiseid. Kuna praegu on Eestis ka teiste viiruste levimise periood soovitab terviseamet nakkuste vältimiseks järgida tavapäraseid ennetusreegleid, pesta käsi ning vältida kokkupuudet haigestunud inimestega.

USA-s avastati teiselt Wuhanist evakueeritult koroonaviirus

Hiinast USA-sse evakueeritud inimeste seas avastati teine uude koroonaviirusesse haigestunu, teatas Ühendriikide haiguste kontrolli ja ennetamise keskus (CDC) kolmapäeval.

Haigestunu oli lennuki pardal, mis saabus eelmisel nädalal Hiina viirusepuhangu keskmes olevast Wuhanist California lõunaossa Miramari merejalaväe baasi, ütles CDC.

Patsient oli karantiinis San Diego haiglas.

Karantiinis on ka naine, kes lubati ekslikult haiglast välja sildita analüüsi tõttu, mida ei kontrollitud koroonaviiruse suhtes. Ta naasis haiglasse esmaspäeval pärast seda, kui testid andsid viiruse suhtes positiivse tulemuse.

Kaks patsienti "saabus erinevate lennukitega ja paigutati erinevatesse haiglatesse, mingeid epidemioloogilisi sidemeid nende vahel pole", ütles CDC avalduses.

Kolmas isik, kelle testitulemused ei ole veel teada, on samuti haiglas karantiinis.