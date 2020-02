Wuhani keskhaigla kinnitas neljapäeva hilisõhtul, et ühena esimestest uue koroonaviiruse eest kolleege ja avalikkust hoiatanud arst Li Wenliang on tõepoolest surnud. Päeva jooksul levis mehe surma või endiselt elus olemise kohta erinevaid teateid ning nüüd süüdistatakse Hiina Rahvavabariigi võime katses mehe surmast rääkivat uudist summutada.

Kõigepealt hakkasid neljapäeval levima teated, et Li Wenliang, kes oli ise samuti koroonaviiruse nakkuse saanud, on haiglas surnud. Seda edastasid ka valitsusega seotud väljaanded nagu Global Times ja People's Daily. Hiljem aga täpsustati seda teatega, justkui olevat ta siiski elus, kuid kriitilises seisundis südame seiskumise tõttu, vahendasid BBC ja Yle.

Ööl vastu reedet Wuhani keskhaigla siiski kinnitas, et Li suri koroonaviirusesse nakatumise järel - vaatamata arstide pingutustele suri Li siiski reedel kell 2:58.

Wuhani keskhaiglas silmaarstina töötanud mees avaldas 30. detsembril arstide suhtluskeskkonnas WeChat rakenduses informatsiooni, et haiglas viibib karantiini pandud patsiente.

Täpsemalt hoiatas ta oma kolleege, et need kannaksid kaitseriietust nakatumise vältimiseks. Li oli avastanud seitse juhtumit, mille puhul meenutas viirus 2003. aastal epideemiana levinud SARS-viirust.

Neli päeva hiljem külastasid teda julgeolekuametnikud, kes süüdistasid teda alusetute kuulujuttude levitamises ning tal kästi alla kirjutada kirjale, kus teda süüdistati valeinfo levitamises ning avaliku korra rikkumises.

Li'le esitati hiljem ametlik vabandus.

Li jagas oma haigestumise kulgu sotsiaalmeedias. 10. jaanuaril tabasid teda köhahood, järgmisel päeval tõusis palavik. Kaks päeva hiljem viidi ta haiglasse. 30. jaanuaril diagnoositi tal koroonaviirus.

Pärast tema surma teatas ka riigile kuuluv ajaleht People's Daily, et Li'd leinab kogu rahvas.

Hiina võime on juba varem süüdistatud esialgsetes katsetes viiruse levikuga seotud probleeme maha vaikida ning võimu käitumine arsti ja tema surmast rääkiva uudisega on kriitikat veelgi suurendanud. Hiina valitsus on praeguseks ka ise tunnistanud, et uue koroonaviiruse puhul jättis võimude reaktsioon soovida.

Wuhanis viibivad ajakirjanikud ja arstid on kinnitanud, et Li surma teemal sekkusid valitsusametnikud ning riigimeedia väljaannetele anti korraldus muuta oma esialgset uudist ja teatada, et Li on endiselt elus, kuid raskes seisundis.

Juhtum tõi kaasa elava arutelu ka Hiina sotsiaalmeedia keskkonnas Weibo, kus kaks kõige levinumat hashtag'i kõlasid "Wuhani valitsus võlgneb Dr Li Wenliangile vabanduse" ja "Me soovime sõnavabadust".

Mõlema hashtagiga tegeles peagi kiirelt tsensor ning BBC andmetel oli hiljem reedel keskkonnas kustutatud juba sadu tuhandeid kommentaare.

Hiina korruptsioonivastane ametkond on praeguseks teatanud, et alustab uurimist Li surma asjaolude täpsemaks selgitamiseks.

Värskete ametlike andmete kohaselt on Hiinas uue koroonaviiruse tõttu surnud 636 inimest. Nakatunuid on üle 30 000.