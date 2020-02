Hubei provintsivõimude andmetel on viimasest kokkuvõttest saadik surnud 103 inimest ja uusi nakatumisi avastatud 2097. Mujal riigis suri veel viis inimest ja uusi nakatumisi oli Hubeiga kokku pea 2500.

Kogu riigis on nüüdseks viirusesse nakatunud 42 638 inimest.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning mitmed riigid on oma kodanikud Hiinast evakueerinud.

Hiina president Xi Jinping külastas esmaspäeval koroonaviirusse nakatunuid ravivat Pekingi Ditani haiglat, tutvus patsientide ravimisega ja rääkis videoühenduse abil Wuhani arstidega, teatas riigimeedia.

Xi on olnud alates viiruspuhangu levimisest üle riigi avalikkuse vaateväljast eemal. President nimetas viiruspuhanguga tegeleva töörühma juhiks peaminister Li Keqiangi, kes külastas jaanuaris viiruse keset, Hubei provintsis asuvat Wuhani.

Esmaspäeval pani Xi aga selga valge kitli ja sinise näomaski, et kohtuda arstidega, jälgida patsientide ravimist ja rääkida videoühenduse abil Wuhani arstidega.

Seejärel väisas ta elamurajooni Pekingis, et uurida ja juhendada pingutusi epideemia kontrollimisel, vahendas riigitelevisioon CCTV.

Telekaadrites oli näha Xi kraadimist infrapuna termomeetriga ja riigipead vestlemas kohalike töötajatega. Akendel kõõluvad kohalikud elanikud lehvitasid presidendile.

Euroopa Liidu terviseministrid arutavad neljapäevasel erakorralisel kohtumisel koos Maailma Terviseorganisatsiooni esindajaga uue koroonaviiruse puhangut.

Seni on Euroopas avastatud vaid umbes 30 uude viirusse nakatumist, kuid WHO hoiatab, et juhtumite arv väljaspool Hiinat võib hakata kiiresti kasvama.

Hiina vallandas Hubei provintsi kaks kõrgeimat tervishoiuametnikku

Hiina uue koroonaviiruse keskmes oleva Hubei provintsi kaks kõrgeimat tervishoiuametnikku on vallandatud, teatas riigimeedia teisipäeval, kui haiguse ohvrite arv tõusis üle tuhande piiri.

Kommunistliku partei juht Hubei provintsi tervishoiukomisjonis Zhang Jin ja komisjoni esimees Liu Yingzi tagandati oma ametikohtadelt provintsi parteikomitee esmaspäevase otsusega, edastas Hiina kesktelevisioon.

Kohalikud ametnikud on seisnud silmitsi üha kasvava survega seoses ebakompetentse tegutsemisega viirusepuhangu alguses.

Kesktelevisiooni teatel võtab kaks vakantseks jäänud ametikohta üle Hiina riikliku tervishoiukomitee aseesimees Wang Hesheng.

Lisaks saadeti Hubei provintsi pealinna Wuhani Pekingi kõrge ametnik Chen Yixin, et koordineerida epideemia ohjeldamist.

Hubei provintsi kommunistliku partei sekretär Ma Guoqiang möönis eelmisel nädalal, et ametnikud olid olukorda halvendanud, kuna ei rakendanud reisipiiranguid juba varem.