Hiinas on uude koroonaviirusesse surnud 908 inimest, teatasid esmaspäeval võimud. Arvestades Hiina režiimi iseloomu ei saa välistada, et tegelik arv on siiski suurem.

Hubei provintsi tervisekomisjon kinnitas 91 inimese surma ja 2618 uut nakkusjuhtumit.

Hiinas on uude koroonaviirusesse nakatunud 40 171 inimest, teatas riiklik tervisekomisjon esmaspäeval.

Uuendatud andmetel on üle terve riigi 97 uut surmajuhtumit, kõige enam nõudis viirus viimati ohvreid Hubei provintsis, kus sellesse suri 91 inimest. Üle terve riigi on koroonaviirus nõudnud kokku 908 inimelu.

Uus viirus hakkas arvatavalt levima Hubei pealinnas Wuhanis asuvalt turult, kus müüdi metsloomi.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas laupäeval, et juhtumite arv Hiinas on stabiliseerumas.

Pühapäeval suundus Hiinasse ka WHO rahvusvaheliste ekspertide meeskond, teatas organisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus Twitteris.

Ainsad viirusega seotud surmajuhtumid väljaspool Hiinat on olnud üks mees Filipiinidel ja üks Hongkongis.

Hiina valitsus on epideemia kontrolli alla saamiseks võtnud enneolematuid meetmeid, sealhulgas linnade karantiini panemine Hubei provintsis, turismiatraktsioonide sulgemine ja liikluse seiskamine.

Karantiinimeetmed on teinud metropolidest kummituslinnad, ent laupäeval oli märke normaalse elurütmi taastumisest.

Pekingi ja Shanghai tänavatel oli juba oluliselt rohkem liiklust ja Guangzhou linn teatas, et taastab peagi tavapärase ühistranspordi.

Hiinas lõppesid viiruse tõttu pikendatud pühad

Miljonid hiinlased naasid esmaspäeval tööle pärast pikki pühi, millega loodeti aeglustada praeguseks üle 900 inimese tapnud koroonaviiruse levikut.

Kuigi Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud esialgsetest märkidest, et epideemia võib hakata stabiliseeruma, hoiatas WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus, et välisriikides võivad nakatuda veel paljud inimesed, kes ei ole kunagi Hiinas käinud.

Viiruse leviku piiramiseks on Hiina sulgenud Hubei provintsi linnad ning peatanud transpordiühendused üle kogu riigi, et peatada sadade miljonite inimeste tavapärane reisimine Hiina uusaasta ajal.

Koroonaviirusega seotud ettevaatusabinõud ja hirm on aga Hiina pealinna Pekingi tänavad inimtühjaks muutnud, selgub käesolevale uudisele lisatud uudisteagentuuri Reuters videost.

Salvestiselt on näha, et inimesi liigub tänavail väga vähe, tühi on ka metroo ning kaubanduskeskustessegi ei jätku enam külastajaid.

Hiina president kohtus meedikute ja viirusepatsientidega

Hiina president Xi Jinping külastas esmaspäeval koroonaviirusse nakatunuid ravivat Pekingi Ditani haiglat ja tutvus patsientide ravimisega ning rääkis videoühenduse abil Wuhani arstidega, teatas riigimeedia.

Xi on olnud alates viiruspuhangu levimisest üle riigi avalikkuse vaateväljast eemal.

President on nimetanud viiruspuhanguga tegeleva töörühma juhiks peaminister Li Keqiangi, kes külastas jaanuaris viiruse keset, Hubei provintsis asuvat Wuhani.

Esmaspäeval pani Xi aga selga valge kitli ja sinise näomaski, et kohtuda arstidega, jälgida patsientide ravimist ja rääkida videoühenduse abil Wuhani arstidega.

Seejärel väisas ta elamurajooni Pekingis, et uurida ja juhendada pingutusi epideemia kontrollimisel, vahendas riigitelevisioon CCTV.

Telekaadrites oli näha Xi kraadimist infrapuna termomeetriga ja riigipead vestlemas kohalike töötajatega. Akendel kõõluvad kohalikud elanikud lehvitasid presidendile.

WHO: koroonaviiruse levik välismaal võib olla "jäämäe tipp"

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht hoiatas, et koroonaviiruse kinnitust leidnud edasikandumisjuhud inimestele, kes ei ole kunagi Hiinat külastanud, võib olla "jäämäe tipp".

"Kinnitust on leidnud mõned murettekitavad juhtumid, kus viirus on levinud inimestele, kes ei ole kunagi Hiinat külastanud," ütles Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Väikese arvu juhtumite avastamine võib viidata ulatuslikumale levikule teistes riikides, lühidalt: me võime näha vaid jäämäe tippu."

Kuigi viiruse levik väljaspool Hiinat tundub aeglane, hoiatas Tedros, et see võib kiireneda.

"Meie eesmärk on endiselt ohjeldamine, kuid kõik riigid peavad kasutama ohjeldamisstrateegia pakutavat võimalust, et valmistuda viiruse võimalikuks saabumiseks," hoiatas WHO peadirektor.

Jaapani kruiisilaeval on 135 inimesel koroonaviirus

Jaapani rannikul karantiinis oleval kruiisilaeval Diamond Princess diagnoositi veel 65 inimesel koroonaviirus ja nüüd on seal haigeid kokku 135, teatas esmaspäeval Jaapani tervishoiuministeerium.

Diamond Princess on karantiinis olnud alates läinud nädala algusest, kui ühel selle endisel reisijal tuvastati nakatumine uue koroonaviirusega.

"On tulnud 103 inimese analüüsitulemused ja neist 65 proovid olid uue koroonaviiruse suhtes positiivsed," teatas ministeerium.

Neist kolm on toimetatud haiglasse, ütles ministeeriumi ametnik ajakirjanikele ja lisas, et on veel analüüse, mille tulemusi oodatakse.

Ametnik keeldus kommenteerimast haigestunute kodakondsust, kuid ütles, et ministeerium peaks sellest teatama teisipäeva õhtuks.

Kruiisilaeva omanik teatas, et diagnoosi said 66 inimest, peamiselt jaapanlased, aga ka austraallased, filipiinlased, kanadalane, britt ja ukrainlane.

Kui laev Jaapani lähistele jõudis, võtsid ametivõimud proove pea 300 inimeselt. Kokku oli pardal 3711 inimest ja nakatunuid on järkjärgult evakueeritud.

Praegu on alusel 3622 inimest, teatas ministeerium.

London: uus koroonaviirus on tõsine ja otsene oht

Briti valitsus hoiatas esmaspäeval, et uue koroonaviiruse puhang kujutab endast "tõsist ja otsest" ohtu, ning teatas uutest meetmetest avalikkuse kaitseks.

"Uue koroonaviiruse ülekandumine kujutab endast elanikkonnale tõsist ja otsest ohtu," teatas terviseministeerium avalduses. "Neis regulatsioonides väljatoodud meetmeid peetakse tõhusaks viisiks viiruse edasist levikut aeglustada või ennetada."

Ministeeriumi teatel hakatakse nüüd viirusega nakatunuid sunniviisil karantiini panema. Hiina Wuhani linna ja Hubei provintsi, kus viirus esmalt välja ilmus, kuulutati "nakatunud piirkonnaks".

Muudatused on mõeldud selleks, et tagada haigestunud patsientidega kokku puutunud tervishoiutöötajate ohutus, lisas ministeerium.

Meetmed rakendati pärast seda, kui selgus, et jaanuaris Singapuris ärikonverentsil haigestunud briti mees näib olevat seotud veel seitsme haigestumisega Euroopas.

Ühendkuningriigis on nakatunud ainult neli inimest, kuid riik on oluline vahelüli Aasia ja Euroopa vahelises lennuliikluses.

"Meie nakatumise kontrolli protseduurid on tipptasemel ja riiklik terviseteenistus (NHS) on valmis uue koroonaviirusega tegelemiseks," teatas NHS. "See meede teeb tervishoiutöötajatele kergemaks inimeste ohutuse tagamise."

Ukraina toob oma kodanikud teisipäeval Hubei provintsist ära

Ukraina on saanud loa tuua oma kodanikud Hiina Hubei provintsist ära ja nad evakueeritakse teisipäeval, teatas Ukraina saatkond Hiinas esmaspäeval.

"Ohtliku koroonaviiruse 2019-nCoV kiire leviku tõttu Hubei provintsis otsustas Ukraina valitsus oma kodanikud sealt evakueerida ning plaanib 11. veebruaril tellimuslendu marsruudil Kiiev-Wuhan-Kiiev," teatas saatkond.