Kinoliit kardab kinomaja lekkiva katuse ja seinte tõttu hoone süttimist

Kinoliidu tegevjuht Kadri Vaas pöördus kinoliidu juhatuse nimel kultuuriministeeriumi poole, teavitamaks neid ohtlikust olukorrast, mis kinomajas valitseb.

Nimelt tegi liit suvel kinomaja koosolekuteruumis küll remonti, kuid hoone katus ja fassaad on nii kehvas seisus, et vesi on jõudnud selle ruumi elektrijuhtmetesse.

"See on kaasa toonud selle, et need juhtmed prõksuvad seal üsna hoogsalt ja me oleme pidanud tühistama järgmise kuu ruumi broneeringud," lausus Vaas.

Kinoliit on murega tegelenud juba kaks aastat ning 2017. aastal saadi läbijooks pooleteiseks aastaks pidama, kuid pärast remonti hakkas vesi mullu sügisel taas läbi seina ruumidesse tungima. Vaasi sõnul suheldi 2017. aastal sel teemal ka linnaga ja peeti kirjavahetust praeguse linnapea Mihhail Kõlvartiga, kes toona oli abilinnapea. Selle tulemusel koostati neile rahalise toetuse asemel muinsuskaitse eritingimused, mis rahasse arvestatuna maksis umbes 900 eurot pluss käibemaks.

Katuse hädapärase remondi kulud, mis olid 10 000 eurot ja käibemaks, tasus kinoliit ise.

Praeguseks on olukord halvenenud ja nüüd kinoliidule tehtud hinnapakkumine seab töö maksumuseks 50 000 eurot pluss käibemaks, niisugust raha liidul aga ei ole.

"Tõsiasi on see, et olukord on lausa eluohtlik ja siin on kaks halba stsenaariumit, mida kinoliit on püüdnud vältida. Esiteks, et keegi möödakäijatest (Uus tänav on laste koolitee ja linlaste ja turistide käigutee) ei saaks viga kividega, mis kukuvad fassaadilt, teiseks, et vee ja elektri koosmõjul maja ei süttiks," lausus liidu tegevjuht.

Ta märkis, et kui linn ei leidnud võimalust kinomaja olukorda leevendada, siis äkki leiab selleks raha riik. Vaas tõi välja, et kui riik jagab Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvate lagunevate kultuuriasutuse remondiks raha, siis võiks samast reservfondist eraldada toetust ka ajaloolisele kinomajale, mis on muinsuskaitse all.

Ehkki kinomaja kuulub kinoliidu liikmetele, on riigikogu kinnitatud kultuuriministeeriumi alusdokumendis "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" punktis 6 kirjas, et kultuuri rahastamine on läbipaistev, lähtudes ennekõike tegevuse sisust, mitte omandivormist. Seepärast ootab kinoliit, kes ei saa kindlat tegevustoetust, et riik neile appi tuleks.