"Väga suur osa sellest ei ole lihtsalt sellises ajaraamistikus võimalik. See ei ole realiseeritav. Jääb mulje, et see koalitsioonileping on tehtud järgmiseks kahekümne viieks aastaks," ütles Isamaa erakonna Tartu piirkonna juht Kaspar Kokk ERR-ile. Samas ei nõustu Kokk, et koalitsioonileping ambitsioonikas oleks. Ta lisab, et paljude lepingu punktide ees on sõnad soodustame, jätkame või analüüsime.

"Kui siin preambulas on kirjas, et 2030. aastaks peaks Tartu olema üleeuroopalise tähtusega ülikoolilinn, siis ma siit koalitsioonilepingust väga hästi välja ei soovi lugeda, et kuidas selleni soovitakse jõuda," tõdes Kokk.

Kokk tõstab esile ka selle, et uues koalitsioonileppes ei mainita enam Raadi linnahalli. "Vähemalt linnahalli tasuvusuuringute temaatika võinuks koalitsioonilepingus olla," lisas ta.

Kahe volikogu liikmega valimisliit Tartu Eest, mis linnahalli mõtet vedanud on, nõudis esmaspäeval linnapea tagasiastumist.

Tartu linnavolikogu EKRE fraktsiooni juht Indrek Särg ütleb, et koalitsioonilepe on nooruslik ja jätab ärksama mulje, kui senine Reformierakonna ja Keskerakonna võimuliit. Särg leiab leppest ka mitu EKRE-le sobivat punkti. Näiteks linna lobitöö reeglite paikapanemine, linnarahva võimalus volikogu eelnõudele arvamusta avaldada või ka vabadussõdalaste võidusamba korrastamine.

"See on niisugune koalitsioonilepe, kus ei ole väga suurt visiooni aga on selline rahulik mitmete väiksemate valdkondadega tegelemine," ütles Särg.

Keskerakonna Tartu piirkonna juht Jaan Toots ütles, et tema koos erakonnakaaslastega loeb koalitsioonilepingut neljapäeval kella kuue ajal – siis, kui koguneb keskerakonna piirkonna juhatus.,

Keskerakond on nüüd Tartu suurim opositsioonipartei. Kuid opositsiooniliidriks ei kipu ühtegi keskerakondlast nimetama ei Särg ega Kokk.

"Eks me ootame ja vaatame, mis keskerakonna piirkond siin isekeskis otsustab. Ja eks keskerakond ise peab andma selge signaali, esiteks, kas nende linnavolikogu fraktsioon on ühtne, ja kui nad on ühtsed, siis kes on heas mõttes juhtoinas nende hulgas," ütles Kokk.