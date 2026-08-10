Isamaa, EKRE ja Keskerakond sõlmivad Pärnus koalitsioonileppe

Isamaa, EKRE ja Keskerakond on jõudnud Pärnus uue võimuliidu moodustamises kokkuleppele, teatas Pärnu linnavolikogu esimees Andrei Korobeinik (Keskerakond).

Koalitsioonileping kolme erakonna vahel allkirjastatakse teisipäeval kell 12 Villa Ammendes, kus tutvustatakse ka koalitsiooni peamisi kokkuleppeid ja Pärnu uusi linnajuhte.

Ligi kaks nädalat kestnud läbirääkimiste käigus on kolm erakonda kokku leppinud uue koalitsiooni põhimõtetes, tööjaotuses ja olulisemates eesmärkides. Läbirääkimiste viimane voor toimub teisipäeva hommikul.

Kell 12 algaval avalikul pressikonverentsil kirjutavad Isamaa, EKRE ja Keskerakonna esindajad koalitsioonilepingule alla ning tutvustavad selle olulisemaid kokkuleppeid. Samuti avalikustatakse uue linnavalitsuse koosseis ja poliitiliste vastutusvaldkondade jaotus.

Uuel koalitsioonil on 39-liikmelises Pärnu linnavolikogus kokku 22 kohta.

Erakorraline Pärnu linnavolikogu istung linnajuhtide vahetamiseks on kavandatud esmaspäevale, 17. augustile.

Juuli lõpus süüdistas Korobeinik linnapea Kristel Voltenbergi koalitsiooni toimimist puudutava arutelu katkestamises ja kokkulepete rikkumises. EKRE, Keskerakond ja Isamaa esitasid eelmisel nädalal Voltenbergile umbusaldusavalduse.