Uus võimuliit annab Pärnus linnapea koha Isamaale

Teisipäeval Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa.

Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles ERR-ile, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temale endale on võimaliku uue linnapeana räägitud Andres Metsojast.

Suursild ütles, et juba pärast kohalikke valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud viisikliit lagunes, alustati koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga.

"Just hetk tagasi lõppes esimene aruteluvoor. Käisime seni sõlmitud leppe läbi. Eelmise koalitsiooni koalitsioonileping oli teguderohke ja edasiviiv. Käisime läbi võimalikud punktid, mida Pärnu elus tahame muuta. Tahame tuua ka Isamaa poolset vaadet sisse. Isamaa jaoks on olnud alati tähtis perede toimetulek ja laste haridustee."

EKRE Pärnumaa ringkonna esimees Valmar Veste ütles, et tema erakonna jaoks on tähtis, et Pärnus oleks töötav ja tugev linnavõim.

"Kuna meie jaoks oli ühe isiku vastu usaldus kadunud, oli otsus võtta vastu Isamaa pakkumine. Tänast kohtumist kokku võttes on näha, et meil on ühisosa väga palju. Just Siim Suursilla poolt mainitud huviharidus näiteks."

Keskerakonda kuuluv Andrei Korobeinik ütles, et uus koalitsioonilepe saab valmis uuel nädalal ja augusti jooksul saab paika uus linnavalitsus ning sügisel saab tegeleda juba järgmise aasta eelarvega.

"Mul on hea meel, et mu kõrval on EKRE, kellega ühtegi probleemi pole poole aastaga tekkinud. Kindlasti on ka hea partner olnud valimisliit Pärnu Ühendab. Ja ka Südamega Pärnu suhtes etteheiteid ei ole, välja arvatud linnapea, kelle arusaam toimuvast on väga erinev sellest, mida kõik ülejäänud inimesed tajusid."

Pärnu linnavolikogu on 39-liikmeline. EKRE, Isamaa ja Keskerakonna koalitsioonil oleks kokku 22 häält.

Kohalikel valimistel eelmise aasta oktoobris sai Pärnus enim hääli Isamaa, kes sai 39-liikmelises volikogus 10 mandaati, aga jäi koos Reformierakonnaga opositsiooni. Võimuliidu sõlmisid toona EKRE, Keskerakond, Parempoolsed, valimisliit Südamega Pärnu ja valimisliit Pärnu Ühendab. Kokkuleppe kohaselt pidi Pärnu linnapea esimesel kahel aastal olema Südamega Pärnu juht Kristel Voltenberg, kelle pidi hiljem välja vahetama EKRE esindaja.