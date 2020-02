Seletan, miks peaksime toidupoed pühapäeviti kinni hoidma. Ja miks ka riigipühade aegu olgu kauplustel tabalukud ees. Soovin poeuste sulgemist, et me rahvas oleks vaimliselt tervem ja tublim. Vähem piinatum ja tigedam. Usun siiralt, et inimesed, kes pühapäeva peavad, nagu pühakirigi õpetab, on paremad. Nad on erksamad, ärksamad ja puhanumad.

Ma ei räägi enda pärast, räägin nende pärast, kes meid leti taga teenindavad. Seal seisavad ju igal pühapäeval me tütred, õed, kallimad, abikaasad, emad, vanaemad, tuttavad. Äkki peaksime nende tööajast enam hoolima?

Mäletan, tammusin millalgi ühes Lõuna-Eesti külas komandeeringul olles nõutult külapoe suletud ukse taga. Kirjas oli, et pood läks kinni kell 16 ehk neli pärastlõunal.

Algul olin tige kui herilane. Aga autoroolis istudes ja mõnest teisest avatud poest õhtusööki otsides mõtlesin järele. Mu arusaam muutus. Korraga oleksin võinud külapoe omanikule suisa kaela langeda, sest mõistsin: ta hoolib oma töötajaist nii, et nood vähemasti pool pühapäeva kodus olla saavad.

Kohe on saabumas aasta tähtsaim riigipüha – Eesti sünnipäev. Tuhandeid tublid naised peavad seda tähistama letiorjuses. Töötama riigipühal lahti olevates kaupluses. Kas see on mõistlik?

Uurisin, kui palju on külades-alevites ketikauplusi, mis oleksidki pühapäeviti kinni? Või vähemasti pool päeva kinni, et müüjadki saaksid pühapäeva pidada, pere ja lähedastega koos olla? Uskumatu, ma ei suutnud leida ühegi tuntud keti toidupoodi, mis pühapäeviti ei töötaks. Kauplusi, mis lähevad pühapäeval kinni kell 15, 16 või 17 oli vaid saartel ja Lõuna-Eestis. Käputäis.

"Suudan oma elu korraldada nii, et pühapäeviti pole kaubandusse asja. Ma pole erand, arvan."

Minu elu ei muutuks karvavõrdki, kui ma ei pääseks jõuluõhtul poodi. Ka 1. jaanuaril pole seda vaja. Rääkimata Eesti sünnipäevast. Suudan oma elu korraldada nii, et pühapäeviti pole kaubandusse asja. Ma pole erand, arvan.

Kas Eestis peaksid suuremad poed pühapäeviti suletud olema? Nii küsiti hiljaaegu ühes veebiküsitluses. Enam kui 40 protsenti vastanuist leidis, et võiks kinni olla küll. Paarkümmend protsenti soosis lahtiolekuaegade lühendamist. Vastanuid oli üle seitsme tuhande.

Euroopast tulevad teated räägivad aina enamatest suletud poodidest nii Saksamaal kui ka Prantsusmaal, Põhjalast rääkimata. Poolas otsustatud lausa valitsuse tasandil, et poed olgu pühapäeval kinni. Siis saab katoliiklik rahvas enam aega oma hingega ja perega tegeleda.

Ega poodide laussulgemine pruugi lausa paugupealt toimuda. Vaja on nupukust. Näiteks minu kodupaigas Kadrinas on kolm toidupoodi. Tõenäoliselt töötab neis igal pühapäeval vähemasti kümmekond tubli naist, kes võiksid pigem oma pere, oma kallite, oma laste juures olla.

Äkki lepiksid kaupmehed omavahel kokku, kes millisel nädalavahetusel poe lahti hoiab? See käiks nii-öelda külakorda - iga pood saab kaks pühapäeva kinni olla ja ühel siis kõiki Kadrina kandi ostjaid teenindada. Olen kindel, et midagi hullu ei juhtuks. Head aga küll.

Peagi, Eesti sünnipäeva aegu, võtame ikka sõna, et peaksime enam oma inimestest hoolima. No nii, auväärt poeomanikud, vahest alustate väikest hoolimist juba sellest Eesti sünnipäevast, mil osade poodide uksed suletuks jäävadki.

Omalt poolt luban, et kiidan kindlasti pühapäeviti ja riigipühade aegu poodide sulgejaid kõva häälega. Ausõna!

