Vabariigi aastapäev algab lipuheiskamisega ja lõppeb ühise rongisõiduga

Aastapäevapidustused saavad alguse juba reedel, 21. veebruaril, kui president Kersti Kaljulaid annnab Tallinnas Noblessneri valukojas üle riiklikud teenetemärgid. Tseremoonia "Eesti tänab" algab kell üks päeval.

Pühapäeval tunnustusüritus Maarjamäel

Pühapäeval, 23. veebruaril, kell üheksa hommikul annab president Kadriorus kaitseväe liputoimkonnale vabariigi aastapäeva paraadil kasutamiseks üle kaitseväe ohvitseri mõõga nr 0001.

Kell kümme hommikul viiakse pärjad Eesti kõrgemate riigitegelaste haudadele Metsakalmistul.

Sellele järgneb keskpäeval Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali juures sündmus "Eesti südames", mille algataja on president Kaljulaid, kuid see saab teoks Eesti Mälu Instituudi kaasabil. "Tegemist on kõigile avatud tänuüritusega, kus president soovib tunnustada neid, kes on Eesti heaks panustanud, aga seetõttu ka kannatanud," ütles Sergei Metlev Eesti Mälu Instituudist. Tema sõnul peab seal president kõne, esineb Eesti noorte segakoor ja Draamateatri näitleja Kersti Kreismann loeb represseeritute mälestusi ja katkeid eulugudest.

Lisaks on koha peal avatud Omniva postkontor, kust saab soetada päevakohase postkaardi ning naiskodukaitse pakub soovijatele kuuma teed.

Kuna memoriaali juures korraldatakse sel päeval ka temaatilisi ekskursioone, siis on kohale oodatud kõik huvilised, ka koos peredega, rõhutas Metlev.

24. veebruar algab piduliku lipuheiskamisega

Tallinnas on kõik soovijad oodatud vabariigi aastapäeval Toompea lossi kõrvale Kuberneri aeda traditsioonilisele pidulikule lipuheiskamise tseremoooniale. Lipp tõuseb hümni saatel masti päikesetõusu ajal kell 7.34.

Seejärel peab kõne riigikogu esimees Henn Põlluaas, oma õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma ning ette loetakse 1918. aastal vastu võetud Eesti Vabariigi iseseisvusmanifest. Valitsuse pressiesindaja teatel osaleb lipuheiskamise tseremoonial ka peaminister Jüri Ratas.

Rivistusel Kuberneri aias on kohal Kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, akadeemiliste organisatsioonide, seltside, ühingute ja koolide liputoimkonnad. Lisaks on seal ka Eesti Meestelaulu Seltsi meeskoorid ning politsei- ja piirivalveorkester, kes esitavad Enn Võrgu "Eesti Lipp" Martin Lipu sõnadele, Juhan Aaviku "Hoia, Jumal, Eestit" Aleksander Leopold Raudkepi sõnadele, Viktor Konstantin Oxfordi "Jää vabaks, Eesti meri" ja Raimund Kulli "Kodumaa".

Tseremoonia Kuberneri aias lõpeb orienteerivalt kell 8.05, misjärel annab riigikogu esimees Põlluaas kutsutud külalistele hommikusöögi. Peaminister Ratas peaks osalema ka sel üritusel.

Orienteeruvalt kella 8.35 peaks pidulikult lipuheiskamiselt alguse saanud akadeemiliste organisatsioonide rongkäik olema jõudnud Stenbocki maja sisehoovi, kus neid tervitab peaminister Ratas.

Kell 9.00 algab pärgade asetamise tseremoonia Tallinnas Vabadussõja võidusamba jalamile, millel samuti osalevad peaminister Ratas ja teised valitsuse liikmed.

Pärast seda, kell 10.00 toimub Kaarli kirikus jumalateenistus, millest võtavad osa president Kersti Kaljulaid, peaminister Ratas, valitsuse liikmed ja diplomaatilise korpuse esindajad.

Keskpäeval algab Tallinnas Vabaduse väljakul kaitseväe paraad. Selle võtab vastu president Kaljulaid, osalevad peaminister Ratas, teised ministrid ja diplomaatiline korpus.

Õhtul kandub raskuskese Viljandisse

Seekordne presidendi vabariigi aastapäeva pidulik kontsert ja vastuvõtt peetakse Viljandis, Ugala teatrihoones ja see algab kell kuus õhtul. Sellele eelneb aga kella kahest neljani perepäev Viljandi lauluväljakul, kus pidulisi tuleb tervitama ka president Kaljulaid.

Presidendi vastuvõtu külalistele pakutakse võimalust sõita Viljandisse ja pärast tagasi Elroni erirongiga ning kasutada raudteejama ja Ugala vahel liikumiseks tellitud bussi. Rongis on ka piduliste jaoks mõeldud programm, kuid mis täpsemalt, presidendi kantselei veel ei avanud.

"Edasi-tagasi liigub rongidega mõlemal suunal umbes paarsada inimest ja rongis leiab tõesti üht-teist tegemist nii minnes kui tulles," ütles presidendi pressiesindaja Mailin Aasmäe ERR-ile.

Rongiga sõitjatel on võimalik osta seal hetegevuslik sõidupilet.

Kokku on presidendi vastuvõtule külalisi koos kaaslastega kutsutud veidi üle tuhande ja oma tulemisest on teatanud pea tuhat inimest. "Ehk suurusjärk on möödunud aastaga võrreldes sama ," märkis Aasmäe. Tema sõnul eeldavad korraldajad, et kõik külalised mahuvad hoonesse ära ning selle tarvis lisaruume või telke ei püstitata.

Vastuvõtu toimumispaik määrab selle sisu

Vabariigi aastapäeva piduliku kontserdi lavastab Karl Laumets, kes on Vanemuise teatri näitleja ja 2019. aasta Eesti Teatriliidu lavastajaauhinna laureaat.

"Kuna sellel aastal toimub vabariigi aastapäeva kontsertvastuvõtt Viljandis, siis võtsime fookusesse rahvapärimuse ja meie omakultuuri, mille sobivaimaks sümbolkujuks on lind. Inimesed kutsusid linde oma sõpradeks ning märkasid linnuelus mõndagi sarnast ning lähendavat. Viimase 40 aasta jooksul on looduses linnulaul vähenenud ligi veerandi võrra," kommenteeris Laumets oma mõtteid programmi kokku pannnes.

Kontserdi muusikaline juht on Vaiko Eplik, kunstnik Kristjan Suits, koreograaf Ingmar Jõela ja sündmuse produtsent on Priit Mikk.

Nagu varasematelgi aastatel, on aastapäeva vastuvõtul lisaks kontserdile ka riigipea kõne, kätlemine ja vastuvõtt.

"Püüame jõudumööda kasutada võimalikult palju kohalikke Viljandi ja Lõuna-Eesti piirkonna partnereid ja loodame, et moel või teisel saavad nad sündmusesse panustades ka sellest osa," ütles Aasmäe vastuvõtu kohta.

"Pakume külalistele tavapäraselt häid ja huvitavaid Eesti maitseid ja vastuvõtu pidulaua aitavad katta Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli ning Viljandi kutseõppekeskuse kokaõpilased," rääkis ta.

"Lisaks saavad alles alustavad kokad teha koostööd Eesti tippkokkadega, kes on meie toidukultuuri juba maailma viinud ja korraldavad sel aastal Eestis kokkade üleilmse võistluse Bocuse d'Or Euroopa osavõistluse. Peale kokaõpilaste on peoõhtule palutud kätt harjutama teenindusõpilased," märkis Aasmäe.

"Kuna järgmisel aastal toimub Eestis üks Euroopa olulisemaid toidukultuuri sündmusi – kokkade võistlus Bocuse d'Or Europe, siis toimetavad aastapäeva maitsetega seekord Eesti tippkokad, kes seda võistlust korraldavad. Nii on tulevastel kokkadel suurepärane võimalus koos Eesti toidukultuuri tippudega töötada välja aastapäeval pakutavad suupisted," rääkis presidendi pressiesindaja.

Presidendi vastuvõtust Ugalas teeb tavapäraselt ülekande rahvusringhääling.