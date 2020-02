Üleriigilise uudise nominendid on Agaate Antson Postimehes ilmunud lugude seeriaga sellest, et tulumaksuseadus karistab aasta lõpus sünnitajaid; Liina Hallik, Margus Järv ja Martin Šmutov Õhtulehes ilmunud apteeke ja ravimikette puudutavate lugudega; Mikk Salu Eesti Ekspressis ilmunud looga Rainer Vakra lõputöö plagiaadist.

Arvamuse kategooria nominendid on Aivar Hundimägi Äripäevas ilmunud arvamusega "Kust jookseb advokaatide punane joon"; Piret Reiljan Äripäevas ilmunud arvamusega "Riik karistab edukamaid lapsevanemaid"; Heili Sibrits Postimehes ilmunud arvamusega "Tasapaks ja prügine teatripilt".

Olemusloo nominendid on Eero Epner Eesti Ekspressis ilmunud looga "Sest nad saavad"; Kadri Kuulpak Postimehes ilmunud lugudega "Mida ta elus valesti tegi, et surm nii kaua tuleb?" ja "Surma eestoas oleme kord kõik"; Priit Pullerits Postimehe Arteris ilmunud looga ""On aeg minna." Ja ta hüppas Estonialt vette…".

Uudise kategoorias laekus tänavu 47, arvamuses 42 ja olemusloos 64 tööd.

Multimeedia kategoorias valiti 17 töö seast nominentideks Delfis ilmunud lugu "Nii tehakse filme tegelikult: vaata, kuidas sündis "Tõe ja õiguse" efektimaagia", mille autorid on Ra Ragnar Novod, Heleri Kuris, Ats Nukki, Mart Nigola, Madis Veltman, Kristi Helme ja Mihkel Ulk; Ege Tamme ja Heleri Kurise lugu Postimehes "Põlev mootor ja rikkis arvutid. Tavalisest õppelennust Tallinna kohal sai ellujäämiskursus."; Postimehes ilmunud lugu "Värvikad koodnimed, tundmatud gringod ja 1,4 tonni kokaiini. Eestlasest kapteni sissekukkumise lugu", mille autorid on Oliver Kund, Helen Mihelson, Heleri Kuris, Aarne Seppel ja Endel Kasterpalu.

Iga kategooria võitja saab auhinnaks diplomi ja 1000 eurot (neto).

Noore ajakirjaniku nominendid on Pille Ivask Äripäevast, Kadri Kuulpak Postimehest ja Joosep Tiks Eesti Päevalehest.

Noore ajakirjaniku kategoorias esitati 25 tööd. Noore ajakirjaniku preemia suurus on 5000 eurot ja seda rahastavad ajakirjandustaustaga eraisikud Hans H. Luik, Igor Rõtov, Toomas Leito, Jüri Ehasalu ja Margus Mets.

Kõik võitjad avalikustatakse 6. märtsil Tallinnas Õpetajate majas toimuval pressipeol.

Žürii tööd juhtis Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov. Žüriisse kuulusid Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald, Äripäeva uudistetoimetuse juht Viivika Rõuk, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora, Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap, uudisteagentuuri BNS peatoimetaja Kalev Korv, Saarte Hääle peatoimetaja ja Pressinõukogu esimees Gunnar Siiner, meediaekspert ja Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll, Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau ja ajalehe Eesti Kirik nõukogu esimees Jüri Ehasalu.