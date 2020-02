Praegu ajutiselt peatatud NATO missioonil Iraagis teenib ligikaudu 500 kaitseväelast. Kui suureks missioon lõpuks kasvab, ei ole veel teada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna tegime põhimõttelise otsuse. Seejärel jätkame tööd detailide, numbritega ja tegevuste täpsustamisega. Praegu on veel vara öelda. Oleme tihedas suhtluses globaalse koalitsiooniga. Peame hoidma meeles, et kõik koalitsiooni liikmed on ka NATO liikmed," rääkis NATO peasekretär Jens Stoltenberg.

Ei ole teada, kas Eesti kaitseväelased liiguvad rahvusvahelisest koalitsioonist NATO missiooni koosseisu või suurendab Eesti oma kohalolekut.

Eesti on rahvusvahelise koalitsiooni raames seni välja pannud kuueliikmelise väljaõppemeeskonna ja ühe staabiohvitseri. NATO missioonil on Eesti osalemas ühe staabiohvitseriga ja edaspidi võib-olla ka kahe meedikuga.

"On täitsa võimalik, et me need seitse meest, kes on praegu ameeriklaste juhitud missioonil, tõstame ümber NATO missiooni või viime NATO missiooni täiendavaid mehi. See oleneb natukene sellest, mis on see täpne profiil, keda nad õieti nõustama hakkavad. Ühte ma võin kindlalt väita, NATO missioon saab olema nõustamismissioon, mitte lahingmissioon," kommenteeris kaitseminister Jüri Luik.

Teine olulisem teema kaitseministrite kohtumisel on see, kuidas vastata Venemaa rakettide SSC-8 arendamisele, mis viis keskmaa tuumarelvastuse piiramise lepingu kokkukukkumiseni.

"Me vastame, aga me ei peegelda Venemaa tegevust. Me ei kavatse Euroopasse panna maismaa tuumarakette, aga me peame tagama selle, et meil oleks piisav heidutus ja kaitse ka ilma keskmaa tuumarelvastuse piiramise leppeta," rääkis peasekretär kohtumise eel.