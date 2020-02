Sõjalise liidu kaitseministrid kohtuvad kolmapäeval Brüsselis, et arutada ettepanekut viia osa personali äärmusrühmituse ISIS vastasest koalitsioonist üle väljaõppemissioonile Iraagis.

Trumpi suursaadik NATO-s Kay Bailey Hutchison tervitas sammu.

"See on osa koorma jagamisest: meie Euroopa liitlased ühinevad meiega ja teevad rohkem ära terroritõrjes," ütles ta ajakirjanikele.

"NATO operatsioon Iraagis juba toimub ning ma arvan, et see on kindlasti vastus sellele, mida president Trump on palunud."

USA president Trump kutsus jaanuaris NATO-t võtma suuremat vastutust Lähis-Idas, mitu päeva pärast seda, kui USA droonirünnakus Bagdadis tapeti Iraani komandör Qasem Soleimani.

Iraagi parlament hääletas seejärel 5200 USA sõduri riigist väljasaatmise poolt.

ISIS-e vastane koalitsioon peatas seejärel kolmeks nädalaks oma tegevuse ning NATO peatas oma missiooni.

NATO ametnikud on viimastel nädalatel üritanud kõnelustel Washingtoni ja Bagdadiga kriisi lahendada.

Plaan saata osad koalitsiooni sõdurid, keda on Iraagis, Süürias ja Kuveidis kokku umbes 11 000, NATO missioonile Iraagis on juba Bagdadis toetust leidnud, ütlevad diplomaatilised allikad.

Hetkel keskenduvad NATO liikmesriigid üleviidavate sõdurite funktsiooni määratlemisele mitte nende arvule, ütles üks alliansi ametnik.

Hetkel on NATO-l Iraagis 500 sõjaväelast. Alliansi missioon keskendub jätkuvalt Iraagi vägede väljaõppele ning ei osale lahingmissioonidel, ütles alliansi peasekretär Jens Stoltenberg.