Stoltenberg: NATO ei peegelda Venemaa tegevust

Stoltenberg rääkis alliansi kaitseministrite kohtumise eel, et NATO kaalub oma panuse suurendamist Iraagis ja Lähis-Idas laiemalt. Seda on soovinud ka USA president Donald Trump, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu ajutiselt peatatud NATO väljaõppemissioonil Iraagis teenib ligikaudu 500 kaitseväelast. USA juhitud koalitsioonil on piirkonnas tuhandeid sõdureid.

Teine olulisem teema kaitseministrite kohtumisel on see, kuidas vastata Venemaa rakettide SSC-8 arendamisele, mis viis keskmaa tuumarelvastuse piiramise lepingu kokkukukkumiseni.

"Me vastame, aga me ei peegelda Venemaa tegevust. Me ei kavatse Euroopasse panna maismaa tuumarakette, aga me peame tagama selle, et meil oleks piisav heidutus ja kaitse ka ilma keskmaa tuumarelvastuse piiramise leppeta," rääkis peasekretär.