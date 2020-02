"Et Huawei oleks suurusjärgu võrra parem, seda enam ei ole," selgitas Kaska. "On hinnaeelis, aga on ka küsimus koostoimemõjust olemasolevate võrguseadmetega, küsimus ettevõtete juba tehtud investeeringutest."

USA on sidevõrkudes Hiina tehnoloogia kasutamist piiranud juba aastaid, kuid Euroopas ulatub mõnedes riikides ka näiteks 4G võrkudes Huawei osakaal poole lähedale.

"Meie sõltuvus on piisavalt suur juba täna," ütles Kaska.

"Hiina võimekus küberründeid toime panna on üldteada, samuti see, et nad saavad selleks kasutada oma eraettevõtteid," tõdes Kaska. "Pole alust arvata, et Huawei ei võiks olla üks neist."

Riigi küberturvalisuse projektijuht Raul Rikk ütles samas saates, et Eesti riigil puudub seni ülevaade, millist tehnoloogiat sideettevõtted kasutavad. Kui see tekib, pärast vastava seaduse muutmist, siis saab hinnata, kas mingi tootja tuleks välistada, lisas ta.

"Sideseadmed on nii keeruliseks läinud, et me ei suuda kontrollida, mida need seadmed teevad," selgitas Rikk. "See on nii mitte ainult Eestis, vaid ka suurtes riikides."

Välisluure hoiatas

Eesti välisluureamet hoiatas avalikus aastaraportis Hiina mõju kasvu, investeeringute, tehnoloogilise sõltuvuse ja lobistide eest.

Hiinal on Eesti-suguses väikeriigis kergem sõltuvust tekitada ning hiljem survet avaldada, leiab Eesti välisluure.

"Analüüsides võimalikke väliseid ohte Eesti julgeolekule, tuleb aina enam tähelepanu pöörata ka Hiinale. /.../ Hiina välisinvesteeringute võimalik kasutamine poliitilistel eesmärkidel ja ka võimaliku tehnoloogiasõltuvuse tekitamine on ohud, millega tuleb Eesti julgeoleku tagamisel järjest rohkem arvestada," kirjutas Eesti välisluureameti peadirektor Mikk Marran ameti avaliku raporti eessõnas.

Aastaraportis tõdetakse, et Hiina laiem eesmärk on kehtestada oma maailmavaade ja standardid ning kujundada seeläbi endsale meelepärane rahvusvaheline keskkond.

"Üle maailma tehakse Pekingist orkestreeritud lobitööd, et sondeerida pinda ning teha kindlaks, millised riigid on Hiina agendale kõige vastuvõtlikumad. Hiina mõistab üha kindlamalt, et USA-s on n-ö uksed suletud, kuid Euroopas on pinnas Hiina retoorikale palju vastuvõtlikum."