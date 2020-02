Kamtšatka kohus määras Mihhail Popovile ja tema abikaasale Jelenale trahvid vastavalt 350 000 ja 300 000 rubla. Neid karistati Jehoova tunnistajate liikmetena äärmuslikus tegevuses osalemise eest, vahendas Associated Press.

Varem sel nädalal korraldas politsei Tšita linnas haarangu umbes 40 Jehoova tunnistaja kodus ning pidas kinni neli usuliikumise liiget. Vadim Kutsenko kaitsja Artur Ganin ütles AP-le, et Vene rahvuskaardi liikmed püüdsid tema kliendilt ülestunnistust saada teda pekstes ja tema vastu elektrišokirelva kasutades. Rahvuskaart ei ole seda väidet kommenteerinud.

Venemaa keelustas Jehoova tunnistajad ametlikult 2017. aastal ning kuulutas usuliikumise äärmuslikuks organisatsiooniks. Alates sellest ajast on sadade Jehoova tunnistajate kodud läbi otsitud, hulk inimesi on kinni peetud ja süüdistuse saanud. 28 Jehoova tunnistajat on süüdi mõistetud, nendest üheksa on mõistetud vangi. Üle 300 Jehoova tunnistaja on praegu kriminaaluurimise all.