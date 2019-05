Venemaal vangi mõistetud Jehoova tunnistaja edasikaebust edu ei saatnud

Relvastatud politseinikud pidasid Orjoli linna Jehoova tunnistajate kogudust juhtinud Dennis Christenseni kinni 2017. aasta mais. Sama linna kohus mõistis ta käesoleva aasta veebruaris süüdi äärmusluses ning karistas teda kuue aasta pikkuse vabadusekaotusega, vahendas Reuters.

Kriitikute hinnangul on Christenseni juhtum selge näide usuvabaduse lämmatamisest vene võimude poolt.

Venemaa ülemkohus kuuluta Jehoova tunnistajad 2017. aastal ekstremistlikuks organisatsiooniks nagu on seda näiteks islamistlikud terroriorganisatsioonid ning nende kogudused otsustati laiali saata. Ekstremistlikuks tegevuseks loetakse sisuliselt ka religioosse kirjanduse levitamist või raha kogumist usulise tegevuse toetamiseks.

Pärast seda on saanud kriminaalsüüdistuse saanud ligi paarsada Jehoova tunnistajat, kellest 28 inimest on praegu eeluurimisvanglas ning 23 koduarestis.



Vene võimude Jehoova tunnistajate vastast tegevust nähakse osana Kremli püüdes tugevdada õigeusu kirikut ja tõrjuda sellega konkureerivaid usuorganisatsioone, mida Venemaa võimud ei kontrolli. Paljud õigeusu vaimulikud on Jehoova tunnistajaid nimetanud otsesõnu ohtlikuks välismaiseks sektiks, mis õõnestavat riigi institutsioone ja traditsioonilisi väärtusi. Jehoova tunnistajate esindajad on sellised süüdistused alati tagasi lükanud.

Üle-eelmisel sajandil Ameerika Ühendriikides alguse saanud usuliikumisel on Venemaal olnud ligi 400 kogudust umbes 175 000 liikmega. Kogu maailmas on umbes kaheksa miljonit Jehoova tunnistajat.