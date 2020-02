Komisjon otsustas konsensuslikult, et kõik saadetakse esimeseks lugemiseks suurde saali järgmisel nädalal, 25. ja 26. veebruaril vastavalt riigikogu istungite kavale. Komisjon tegi ka ettepaneku, et kui kõik läbivad esimese lugemise, siis muudatusettepanekute tähtaeg on tavapärasest lühem ehk viis tööpäeva.

"Kõige põhjapanevam oli see, et me ei kujundanud sotsiaalkomisjonina seisukohta ühegi eelnõu suhtes, vaid anname selle arvamuse kujundamise lõplikult siis suure saali teha. Kuna tegemist on ikkagi üksteisega väga põhimõtteliselt vastukäivate eelnõudega ja need arvamused jooksevad ka fraktsiooniti väga erinevaid teid pidi," ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond) ERR-ile.

Esmaspäeva hommikul arutas apteegireformi temaatikat ka Keskerakonna fraktsioon ning sama arutelu jätkub kolmapäeval.

"Meil on fraktsioonina suhteliselt ühtne seisukoht selles suhtes, mis puudutab opositsiooni antud eelnõusid," ütles Mölder, lisades, et selle toetajaid fraktsioonis ei paista. "Aga mis puudutab EKRE antud eelnõu, siis seal on nii toetajaid kui vastaseid. Selles küsimuses tahame ühtsemat seisukohta kolmapäeval alles kujundada."

Riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul ütles ERR-ile, et Isamaa seisukoht ei ole võrreldes detsembrikuise hääletusega muutunud - erakond toetab ravimiseaduste muudatustel ainult neid aspekte, mis puudutavad omandipiirangute kaotamist.

"Ehk et 1. aprillist peaks omanik olema proviisor ja hulgiettevõte ei tohiks apteeke omada. Meie oleme valmis nendest piirangutest loobuma. Üks eelnõu seda sisaldab - EKRE eelnõu ja seal me neid aspekte oleme valmis toetama," sõnas Sibul.

Kui ükski kolmest eelnõust läbi ei lähe, jääb kehtima praegune seadus ja 1. aprillist tohivad apteeke pidada vaid proviisorid.