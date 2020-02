Kuulihaavast ja valest toitumisest paranenud luik pääses Toolses vabadusse

Jaanuari lõpus teatati metsloomaühingule Tallinnas apaatsest luigest, kellelt leiti vana kuulihaav, kuhu kuul oli pidama jäänud. Ravimise käigus selgus, et lisaks kuulihaavale olid inimesed linnule muud moodigi liiga teinud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Taastumine läks hästi. Süüa ta ise ei tahtnud ja sellepärast oli vaja rakendada sundtoitmist, et ta seedetrakt uuesti tööle saada.

"Hiljem selgus, et luik eelistab ainult saia, mis tähendab seda, et teda on pikka aega toidetud saiaga. Siinkohal tahakski inimestele meelde tuletada, et ärge toitke veelinde ega teisi linde saiaga. Sai on neile halb, see on üksluine toit ja ei anna neile vajalikke toitaineid ning nende lihased kärbuvad ja sellest tingituna nad ei suuda lennata. Ja tulemuseks on see, et nad lõpetavad heal juhul kliinikus," rõhutas metsloomaühingu Lääne-Virumaa piirkonna juht Lee Lepiksoo.

Kuigi luigepoiss andis loomakaitsjatele märku, et tal jäi kaasa pealinna maha, siis metsloomaühingu Tartu piirkonna juhi Airiin Hango hinnangul ei peaks uus koht luige elukvaliteeti halvendama.

"Siin on tal palju parem elukeskkond kui linnas. Tal on siin liigiomane toit. Tal on siin palju ruumi - ei ole üldse need tingimused, mis tal Tallinnas olid. Lisaks ei ole tal siin väliseid faktoreid, milleks on näiteks inimene oma saiaga. Ma usun, et siit leiab ta endale uue kaaslase, sest kaaslane jäi tal tõenäoliselt Tallinna maha. Aga ma usun, et tal pole sellega probleemi ja ta saab endale uue kaaslase," rääkis Hango.

Loomakaitsjad kohtavad pahatihti suhtumist, et miks on vaja kulutada ressursse loomade ja lindude päästmiseks, sest neid on niigi ju väga palju.

"Väga palju on suhtumist, et üks orav siin või seal või üks lind siin või seal, aga mina ei suuda ühtegi looma jätta abita. Kui loomale on põhjustatud vigastus inimese tõttu, siis metsloomaühingu arvates ei ole õige jätta neid kuhugi vedelema, vaid meie saame pakkuda abi," ütles Hango.