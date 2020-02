Ettevõtte Hubei Saaremaa Houses juht Fei Yingchao loodab tootmise taastada kahe nädala jooksul. Seni tuleb kodus ootavatele töötajatele palka edasi maksta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Keegi töötajatest haigestunud ei ole.

"Terve Hubei provints on praegu suletud, aga vaikselt hakatakse Hiinas teisi provintse ja linnu juba avama. Meie tootmine on praegu null, kuid me siiski jätkame teistes provintsides majade püstipanekut," rääkis Fei Yingchao.

"Meie tehased on seisnud juba kolm nädalat ja on väga kõrge tõenäosus, et me saame tavapärase tootmise taastada kahe nädala jooksul," lisas ta.