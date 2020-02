Euroopa Võrkpalliliidu presidendiks saades taandub Pevkur poliitikast

"Kui saan sellesse ametisse, siis olen Eesti poliitikast eemal ja lahkun riigikogust," ütles Pevkur ERR-ile. Ta lisas, et otsus on tingitud sellest, et liidu presidendil on palju töökohustusi.

Pevkur on hetkel CEV-i asepresident ja kuulub ka Rahvusvahelise Võrkpalliliidu (FIVB-i) juhatusse.

CEV-i presidendi ametiaeg on neli aastat ja Pevkuri sõnul on see palgaline ametikoht. Pevkur ütles, et jätkab Reformierakonna liikmena ning võimalik uus amet ei sunni teada Eestist ära kolima. "Kuigi eks sõimist tuleb palju," ütles ta.

Pevkurile tegid ettepaneku presidendiks andideerida mitmed Euroopa alaliidud.

"Võtsin selle ettepaneku vastu, sest usun, et Euroopa võrkpallil on väga palju kasutamata potentsiaali ja kuigi oleme viimastel aastatel teinud edusamme, oleme teiste spordialadega võrreldes Euroopas tervikuna jätkuvalt tagaajaja rollis ning see ei saa jätkuda. Usun, et suudame teha palju rohkem ja paremini, kui seni. Just praegu on parim aeg, et luua Euroopa võrkpallile säravam tulevik, uute ambitsioonide ja uute standarditega," ütles ta pressiteate vahendusel.

Pevkur lisas, et tahab kaasajastada Euroopa katuseorganisatsiooni juhtimisstiili. "Kiirelt muutuvas ühiskonnas peab CEV ajaga kaasas käima – tegutsema läbipaistvalt ning kasutama ära ka kõik tehnoloogia poolt pakutavad võimalused ala arendamiseks. Ainult siis muutub CEV atraktiivseks partneriks toetajatele, valitsustele, meediale ja fännidele. Ainult nii saame kasvatada võrkpalli populaarsust ja tugevust üle Euroopa," lisas Pevkur.