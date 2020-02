USA karmistab reegleid Hiina meediakanalitele

USA välisministeerium teatas teisipäeval, et karmistab reegleid Hiina riiklikele meediakanalitele seoses Pekingi üha kasvava propagandaga.

Viis meediakanalit, mille seas riiklik uudisteagentuur Xinhua ja China Global Television Network peavad edaspidi taotlema välisministeeriumi luba Ühendriikides kinnisvara soetamiseks ja esitama töötajate nimekirja, kelle seas ka USA kodanikud.

Varasemalt on samalaadseid piiranguid kehtestatud Venemaa meediakanalitele.

Austraalia keelas läinud aastal välisriikide varjatud mõjutustegevuse. Seadus vihastas välja Hiina, mis on Austraalia suurim eksportturg.

Alates detsembrist on isikud ja ettevõtted, kes proovivad Austraalia valitsust ja poliitikat mõne välisriigi kasuks mõjutada, pidanud end ametlikult registreerima.

Register on vastuseks valitsuse tellitud raportile, kus leiti, et Hiina Kommunistlik Partei on proovinud aastakümne vältel mõjutada Austraalia poliitikat ja erakondi ning proovinud saada ligipääsu valitsusele.