"Me ärgitame Hiina valitsust pidama otsekohe kinni rahvusvahelisest pühendumusest austada väljendusvabadust, seda ka ajakirjanduse liikmete jaoks," ütles välisminister Mike Pompeo.

Välisministeerium teatel puudutab otsus viit väljaannet, mis määratleti läinud kuul Pekingi välismissioonina. Alates 13. märtsist võib neist töötada ainult maksimaalselt sada Hiina kodanikku, võrreldes praeguse 160-ga.

USA käik tuli pärast Hiina hiljutist otsust saata välja kolm Wall Street Journali ajakirjanikku, kuid Washingtoni teatel tugines praegune otsus vajadusel arve riikide vahel tasandada ja see polnud vastulöök.

Hiina süüdistas USA-d hegemoonilises kiusamises ja ähvardas kätte maksta.

Välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijiani sõnul mõistab Hiina otsuse hukka. Ta märkis, et sisuliselt tähendab see Hiina ajakirjanike väljasaatmist.

"Ajendatuna külma sõja mentaalsusest ja ideoloogilisest eelarvamusest, kasutab USA välisministeerium alusetuid põhjendusi, et USA-s tegutsevad Hiina meediaorganisatsioone poliitiliselt tagakiusata," ütles Zhao.

"See käik toob välja, et Ühendriikide niinimetatud pressivabadus on kahepalgeline ja hegemooniline kiusamine," lisas ta.

"Kui USA mängureegleid esimesena rikkus, saab Hiina ainult samaga vastata," ütles Zhao.