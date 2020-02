Valmis Genova uue silla viimane tugisammas

Laevakujulise silla projekteeris maailmakuulus Itaalia arhitekt Renzo Piano kingitusena oma sünnilinnale pärast eelmise silla kokkuvarisemist 2018. aasta augustis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Varingus hukkus 43 inimest.

Silda ehitab kolm Itaalia ehitusfirmat ja tööde maksumus on 202 miljonit eurot.

Itaalia taristuobjektidel on viimastel aastatel olnud rohkesti õnnetusi. Morandi ülesõiduga seotud tragöödia oli viies Itaalias toimunud sillavaring. Õnnetuse valguses on tulnud ilmsiks maanteid haldava firma Autostrade puudujäägid taristuobjektide hooldamisel hoolimata tõigast, et paljud teed on tasulised.