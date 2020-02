USA president nurises Oscari võitnud filmi üle

"Kui halb oli sel aastal filmiakadeemia auhindade jagamine?" küsis Trump valimiskampaaniaüritusel Colorado Springsis toetajatelt.

"Meil on niigi Lõuna-Koreaga piisavalt probleeme kaubanduse vallas. Nüüd antakse kõigele lisaks neile aasta filmi auhind," nurises president.

"Nad ütlesid, et see on hea? Ma ei tea seda," jätkas president ja soovitas Hollywoodil klassikute juurde tagasi pöörduda, tuues näiteks "Tuulest viidud" ("Gone With the Wind"), mis võitis 1940. aastal kaheksa Oscarit.