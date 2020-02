Valimised juhatas sisse riigi kõrgeim juht, ajatolla Ali Khamenei isiklikult, andes telekaamerate ees pidulikult oma hääle ja pidades seejärel ka sütitava kõne, milles kutsus inimesi üles agaralt kodanikukohust täitma, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Valimisaktiivsus jääb ennustuste kohaselt madalaks, sest peamiselt linnades elavad mõõdukate vaadetega kodanikud ilmselt valimiskastide juurde ei lähe.

Enne valimisi lasi ajatolla Khamenei nimekirjadest kõrvaldada kõik mõõdukad või ilmalikkusele kalduvad kandidaadid, et tagada teokraatliku režiimi püsimajäämine. Seetõttu on tõenäoline, et parlamendi uus koosseis saab olema senisest vanameelsem. See omakorda tähendab, et Iraani kontekstis mõõdukamaks peetud Hassan Rouhani mõjuvõim pärast valimisi väheneb.