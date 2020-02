WHO ei pea üle 2600 inimese elu nõudnud haiguspuhangut veel pandeemiaks, kuid riigid peaksid tegema kõik endast oleneva, et võimalikuks pandeemiaks valmis olla, ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ta väljendas erilist muret uute koroonaviiruse puhangute pärast Iraanis, Itaalias ja Lõuna-Koreas.

"Juhtumite järsk kasv Itaalias, Iraani Islamivabariigis ja Korea Vabariigis on sügavalt murettekitav," ütles Ghebreyesus.

WHO hinnangul on uue koroonaviiruse epideemia saavutanud Hiinas tipu ja uute nakkusjuhtumite hulk on vähenenud alates veebruari algusest, ütles WHO direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus esmaspäeval.

Tema sõnul leidsid Hiinat külastanud rahvusvahelised eksperdid, et epideemia tipnes ja tasandus 23. jaanuari ja 2. veebruari vahel ning on sestpeale pidevalt langenud.