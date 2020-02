Itaalias kasvas uue koroonaviiruse ohvrite arv seitsmeni

Itaalias on nüüdseks avastatud 229 viirusesse haigestumist, mis on suurim Euroopas.

Lombardias on üle kümne küla ja linna pandud viiruse leviku ohjeldamiseks karantiini.

Itaalia jalgpallivõistlused toimuvad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ilma vaatajateta, teatas esmaspäeval spordiminister Vincenzo Spadafora.

Otsus puudutab Itaalia klubijalgpalli kõrgeima liiga Serie A ja Euroopa Liiga mänge.

"Me oleme kokku leppinud matšide niiöelda suletud uste taga korraldamise," kinnitas minister.

Esimesena peab uue korraldusega leppima jalgpallimeeskondade Inter Milani ja Ludogoretsi vaheline kohtumine, mis toimub neljapäeval.

Prantsuse võimud blokeerisid esmaspäeval Lyonis Itaalias asuvast Milanost saabunud bussi, mille juht toimetati uuele koroonaviirusele sarnanevate sümptomite tõttu haiglasse, teatasid julgeolekuallikad.

WHO: maailm peab valmistuma võimalikuks pandeemiaks

Maailm peab uue koroonaviiruse leviku kontrolli alla saamiseks rohkemat tegema ja valmistuma võimalikuks pandeemiaks, hoiatas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht esmaspäeval.

WHO ei pea üle 2600 inimese elu nõudnud haiguspuhangut veel pandeemiaks, kuid riigid peaksid tegema kõik endast oleneva, et võimalikuks pandeemiaks valmis olla, ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ta väljendas erilist muret uute koroonaviiruse puhangute pärast Iraanis, Itaalias ja Lõuna-Koreas.

"Juhtumite järsk kasv Itaalias, Iraani Islamivabariigis ja Korea Vabariigis on sügavalt murettekitav," ütles Ghebreyesus.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on uue koroonaviiruse epideemia saavutanud Hiinas siiski juba tipu ja uute nakkusjuhtumite hulk on vähenenud alates veebruari algusest.

Ghebreyesuse sõnul leidsid Hiinat külastanud rahvusvahelised eksperdid, et "epideemia tipnes ja tasandus 23. jaanuari ja 2. veebruari vahel ning on sestpeale pidevalt langenud".