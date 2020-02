Aktsiaturud on koroonaviiruse tõttu märgatavalt kukkunud

USA üks olulisemaid indekseid, Dow Jones langes esmaspäeval 3,5 protsenti, mis on suurim kukkumine alates aastast 2018. Teisipäevane börsipäev algas USA-s väikese tõusuga, kuid Euroopas jätkub langus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaapani indeks Nikkei 225 kahanes teisipäeval 3,3 protsenti.

Koroonaviirus mõjutab ilmselt oluliselt maailma majanduskasvu esimeses kvartalis. Ei ole välistatud, et Hiina majandus isegi langeb. Samas loodavad analüütikud, et halvim jääbki esimesse kvartalisse ning teises olukord paraneb.

"Kogu maailma majandus sõltub sellest, kas tehased töötavad igapäevaselt, kas lattu toodetud kaubad õnnestub maha müüa ja kas kaubandus toimib. Igasugune aeglustumine või paigalseis annab löögi kogu süsteemile. Praegu ei räägi me päevadest, vaid nädalatest, ning selle mõju kogu maailmale on sedavõrd suur, et minu hinnangul võib Hiina SKP kahaneda. Hiina on riik, kus majanduskasv on olnud aastaid 12 protsendi juures ning alanud aasta kasvuks oodati kuus-seitse protsenti," rääkis investeerimisfirma Kramer Capital Research juht ja portfellihaldur Hilary Kramer.