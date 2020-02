USA demokraadid sarjasid televäitlusel Sandersit

Vasakpoolne Vermonti senaator Sanders oli esmakordselt paigutatud lava keskele, mis viitab juhtpositsioonile kandidaatide seas.

Lõuna-Carolina demokraatide eelvalimistel hädasti võitu vajav endine asepresident Joe Biden alustas Sandersi süüdistamist sellega, et tal on relvakontrolli asjus liiga leebed nõudmised.

South Bendi endine linnapea Pete Buttigieg heitis Sandersile ette tolle väiteid nagu rahastaksid Buttigiegi kampaaniat miljonäridest sõbrad. Buttigiegi sõnul toetub tema kampaania justnimelt väikeannetustele.

Massachusettsi senaator Elizabeth Warren kritiseeris, et Sanders pole seletanud, milliste rahadega kavatseb ta täita oma tohutut mõõtu valimislubadused tervishoiu, miinimumpalga ja tasuta ülikoolihariduse osas.

New Yorgi endine linnapea ja miljardär Michael Bloomberg aga ütles otse, et Venemaa teeb tööd Sandersi võidu nimel.

"Vladimir Putin arvab, et USA president peaks olema Donald Trump ja sellepärast on Venemaa valinud sinu toetamise demokraatide kandidaadiks saamisel, et sa talle kaotaksid," sõnas Bloomberg.

"Kuulen täna oma nime küllaltki palju mainitavat. Huvitav miks," naljatas 78-aastane Sanders.

Ta ei pidanud õigustatuks süüdistusi, et tema poliitika on liiga radikaalne, öeldes, et sellised ideed on päevakorras kogu maailmas, sealhulgas põhimõte, et "tervishoid on inimõigus".

"Viis, kuidas me Trumpi alistame, ja seda tahab siin igaüks, on energiline ja innukas kampaania," lausus Sanders.

"Me peame tooma töötavad inimesed tagasi Demokraatlikusse Parteisse."

USA demokraatliku partei presidendikandidaadiks pürgijad võtsid viimati laupäeval mõõtu Nevada osariigis, valimiskoosolekute kindlaks võitjaks tõusis tulihingeline vasakpoolne Sanders.

Väljaande Washington Post ja uudistekanali ABC News uuringu järgi on Sanders hetkel üleriiklikult kõige populaarsem demokraatide kandidaat 32 protsendi suuruse toetusega. Teisel kohal on endine asepresident Biden 16 protsendiga ja talle järgnevad Bloomberg 14 ja Warren 12 protsendiga.

