USA heitleb nagu Eestigi vaktsiinivastaste- ja pooldajate konfliktiga

Vaktsineerimisvastasus on WHO sõnul saanud üheks suurimaks terviseohuks maailmas. USA-s möllab täpselt samasugune vaidlus nagu Eestis, mida rõhutab eriti ortodoksi juudi kogukonnas puhkenud leetripuhang.

1960. aastatel laialdaselt kasutusele võetud leetrivaktsiini peetakse läinud sajandi üheks suuremaks läbimurdeks tervishoius. Milleeniumivahetuseks oli varem miljoneid mõjutanud haigus arenenud riikides sisuliselt alistatud.

Kulus aga vähem kui 20 aastat, et juba kadunuks peetud haigus ühes maailma võimsamas riigis, USA-s naasis. Esimesena olid löögi all just kas etnilisel või religioossel põhjusel suletumad kogukonnad, näiteks amišid Ohios, kus 2014. aastal registreeriti 383 haigusjuhtu. Kui aga hiljuti vallandus epideemia idaranniku ortodoksi juutide seas, oli see juba üleriigiline uudispomm.

Epideemia epitsenter oli New Yorgist tunnise sõidu kaugusel asuv Rocklandi maakond, mille elanikud on süvaõigeusklikud juudid. Vaikne eeslinnakogukond, kus kuulutati välja eriolukord, on lõhestunud.

"Üks, mis meie kogukonnas ängistust ja viha tekitab, on see väärastunud pilt, mis jääb maailmale õigeusklikest juutidest, sest kahjuks leidub harimatuid lolle, kes leiavad, et kaitsesüstid on ohtlikud, kahjulikud, et need pigem tekitavad haigusi,

mitte ei ravi ega hoia neid ära," ütles kogukonna esindaja Matis.

Üldtunnustatud tõekspidamise järgi peaks vaktsineerituse tase olema 95 protsenti elanikkonnast, et haiguse levikut ennetada, kuid Rocklandis oli vaid 77 protsenti lastest saanud leetrivaktsiini MMR. 2018. aasta lõpus vallanduski leetriepideemia, millesse aasta jooksul haigestus 312 inimest, neist enamik lapsed, mis moodustas ligi kolmandiku kogu USA leetrijuhtumitest.

WHO peab haiguspuhangute põhjuseks vaktsiinivastasust

Sarnaseid puhanguid, kus juba kadunuks peetud haigus naasis, on viimastel aastatel registreeritud paljudes arenenud riikides, sealhulgas väikeses mõõtkavas ka Eestis. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on selle taga vaktsiinivastasus, mis seetõttu liigitati kümne tõsisema tervishoiuohu hulka maailmas. Kui seda uskuda, siis üks süüdlane paljudest on Californias elav Brandy, kes on ise endine ravimite müügiesindaja.

"Alustasin kampaaniat Õpi Tundma Riske, kui olin töötanud ravimitööstuses ja müünud toodet, mis tappis inimesi. Ravimi nimi oli Vioxx. Nägin, kuidas see inimesi seestpoolt hävitas," ütles Brandy. Vioxx oli artriidiravim, mis väidetavalt põhjustas 140 000 infarkti ja läks ravimitootjale Merck kahjunõuetena maksma ligi seitse miljardit dollarit.

"Ma räägin avalikult ravimite ohtudest ja kõrvalmõjudest. See on info, mida inimesed peavad teadma, aga kuna ravimitööstus on üks suuremaid reklaamiostjaid meedias, televisioonis, trükimeedias ja raadios, ei saa rahvas tõest infot kõrvalmõjudest ja tegelikest ohtudest ühegi ravimi, sealhulgas ka vaktsiinide puhul," rääkis Brandy.

Samas on vaktsiinivastasel aktivisimil oma hind. "Ma saan tapmisähvardusi. Mu lapsele soovitakse surma. Mind süüdistatakse lapse kuritarvitamises, kuigi minu laps on palju tervem kui tema kaaslased. Ja see ei lõpe iialgi. Pidevalt ründab ravimitööstus, avalikkus, meedia. See pole lihtne. /.../ See on igapäevane katsumus. See ei vii mind kõrvale minu põhieesmärgist. Tunnen, et see on põhjus, miks mind siia ilma toodi. See on minu missioon ja lapsed loodavad mu peale," rääkis vaktsiinivastane aktivist.

Seetõttu, hoolimata ähvardustest, kui Californias kaaluti paljude riikide eeskujul seaduseelnõu, mis muudaks raskemaks vaktsiinidest loobumise, korraldasid Brandy ja mõttekaaslased ürituse, kus korjati allkirju petitsioonile selle vastu.

Üks rängemaid süüdistusi konkreetselt MMR-i vastu on selle väidetav seos autismiga. Arstidel on kahju nende inimeste kannatustest, aga nende sõnul on neid eksitanud eeskätt doktor Andrew Wakefield.

"Leetrid, mumps ja punetised korraga antuna võivad olla mõne inimese immuunsüsteemi jaoks liig," on Wakefield öelnud.

Lugu sai alguse teadusartiklist, kus Suurbritannia arst Andrew Wakefield seostas MMR-vaktsiini autismiga. Ta testis kõigest 12 last ja avaldas oma leiud meditsiiniajakirjas Lancet aastal 1998. 12 aastat hiljem tehti kindlaks, et uurimus oli pettus ja meditsiiniajakiri ütles sellest lahti. Kuigi Wakefield diskrediteeriti, usuvad paljud endiselt tema teooriat.

"Ükski uuring ei tõesta vaktsiinide vastaseid süüdistusi. Ükski terviseamet ega agentuur ei vaidlusta seda, mida ma ütlen. Üheski teises meditsiinivaldkonnas ei leia me selliseid tõendeid nagu vaktsiinide puhul," ütles doktor Aaron Glatt.

Näiteks Taanis lõppes 2013. aastal uuring, kus 14 aasta vältel jälgiti rohkem kui 650 000 last, ega tuvastatud mingit seost leetrivaktsiini ja autismi vahel. Seetõttu kinnitab ka New Yorgi osariigis tegutsev doktor Aaron Glatt, kes on ühtaegu nii rabi kui nakkushaiguste spetsialist, et vaktsineerimine on ohutu nii religioossest kui ka meditsiinilisest vaatepunktist.

Vaktsiinivastaste õigeusklike juutide kogukonnas puhkes leetriepideemia

Arstid ei eita, et üksikutel juhtudel võib esineda kõrvalmõjusid, aga need on marginaalsed või muul põhjusel tekkinud.

"On üks väga valjuhäälne väike ja täiesti ebateaduslik kogukond, mis millegipärast usub, et vaktsiinid põhjustavad autismi, kuigi on kindlalt tõestatud,

et see pole nii," tõdes Glatt.

Ometi levis vaktsiinivastasus just õigeusklike juutide kogukonnas ja põhjustas leetriepideemia. Ekstreemsemate juhtumite puhul võib palavikule ja punastele laikudele kehal järgneda kopsupõletik ja entsefaliit, mis omakorda võib tuua surma.

Eesmärgiga haiguse levik kontrolli alla saada, keelati sel perioodil Rocklandi maakonnas umbes 6000 vaktsineerimata lapsel kooliminek.

Arusaadavalt, kui üleaedsed on laste elu ja tervist puudutavas küsimuses nii eri meelt, põhjustab see pingeid.

Vaktsiinidest keeldujad, kes elavad samas kogukonnas vaktsiine pooldavate inimestega, tunnevad end piiramisrõngas ja nõustusid rääkima anonüümselt, kartes kättemaksu.

"Jah, mu lastel olid leetrid. Olid ka mõnel mu lapselapsel. /.../ Mõni põdes veidike raskemalt. Aga kõik läks mööda. /.../ Me näeme, kuidas teistes maades

inimesed surevad. Surrakse ka kõhulahtisuse tõttu, aga see ei puutu asjasse," rääkisi vaktsineerimisest keeldunud inimene.

Selle pere keeldumise motiivid on kombinatsioon usulistest ja meditsiinilistest kaalutlustest ning nad on pettunud New Yorgi osariigi seadusandjate hiljutises korralduses, mis ei anna õigust vaktsineerimisest keelduda usulistel põhjustel. Võimalus, et nagu teistelgi riigi vaktsineerimata lastel, võidakse nende võsudel keelata koolis käimine, tekitab trotsi.

"Kuni mina saan takistada, seda ei juhtu. Mitte minu lastega," ütles anonüümseks jääda soovinud inimene. Tema hinnangul võiks keelu korral luua eraldi koolid.

"Kui hakatakse kodukooli nõudma, siis me kolime ära. Aga me ei vaktsineeri! Me ei ohusta oma lapsi. Keegi ei ütle meile, mis on meie laste jaoks parim. See ei ole demokraatia. Nii algab diktatuur," ütles ta.

Ühelt poolt tehti eelmisel aastal Rocklandis 30 000 MMR süsti, mis on kolm korda rohkem kui aasta varem, teisalt püüti teisitimõtlejaid ka positiivselt hõlmata.

Shosshana Bernstein asus tegutsema, sest tema tütar on vähiravi tõttu vähenenud immuunsusega, mis teeb ta vastuvõtlikuks kõikvõimalikele nakkustele.

"Sa ei mõtle sellele enne, kui oma lapsega nii juhtub. Ja kui oma laps on ohus selle pärast, mida mina nimetan väheseks harituseks ja informatsiooni puudulikkuseks, siis see paneb tegutsema küll," selgitas Bernstein.

Tema koos teiste emadega korraldas kodanikualgatuse korras ürituse, kus vaktsineerimise vastased, pooldajad ja tervishoiueksperdid said viisakalt teema üle arutada.

Terviseameti andmetel on Eestis 10 000 kuni 14-aastast last vanemate vastuseisu tõttu leetrite vastu vaktsineerimata. Hetkel veel on meil olukord siiski enam-vähem kontrolli all, sest Eestis registreeriti mullu 27 leetrite juhtumit, samas kui Euroopas oli neid juba 124 000, sealhulgas 75 surma.