Ruumeti nimi sai paljudele eestlastele tuntuks tänavu veebruaris, kui ETV saade "Pealtnägija" ja Kanal 2 "Radar" kirjeldasid MMSi-usku ja vaktsiinivastase perearsti kahtlasevõitu töövõtteid. Mõni aasta tagasi sattus Ruumet samal põhjusel ka terviseameti tähelepanu orbiiti, pärast mida pole amet talle enam perearstitööd pakkunud.

Hiljaaegu arutas aga tervishoiu kvaliteedi hindamise eksperdikomisjon kaebust, mille esitas Ruumeti kohta üks lapsevanem. Komisjon andis arsti tegevusele hävitava hinnangu: vastsündinu vaktsineerimata jätnud Ruumet pani sellega lapse tervise ohtu. Ehkki komisjoni otsus pole avalikult kättesaadav, annab selle sisust aimu hiljutine ringkonnakohtu määrus. Sellest selgub, et 17-liikmeline ekspertkomisjon arutas kaebust, mille järgi jättis Ruumet kolmekuusele lapsele kompleksvaktsiini tegemata. Riikliku immuniseerimiskava järgi vaktsineeritakse kolmekuuseid beebisid muu hulgas näiteks difteeria, teetanuse ja läkaköha vastu.

"Tervisekaardi andmeil ei esinenud lapsel konkreetseid vastunäidustusi vaktsineerimiseks," leidis komisjon.

Sellegipoolest jättis Ruumet lapsele kolmandal elukuul vaktsiini tegemata, ehkki immuniseerimiskava järgi tulnuks seda teha. Seda näeb ette ka tööjuhend perearstidele. Veelgi enam, vaktsineerimist soovis ka lapse ema. "Vaktsineerimine jäeti tegemata, vaatamata lapsevanema soovile ja vastunäidustuse puudumisele. Sellega seadis XX (Ruumet – toim) ohtu lapse tervise ja soodustas vaktsineerimisega välditavate nakkushaiguste levimise võimalust," sedastas komisjon.

Ruumet otsusega aga ei nõustunud ja kaebas selle edasi halduskohtusse. Ruumet väitis kaebuses, et komisjon ei kuulanud teda ära ega tutvustanud talle otsust. Ka kurtis ta, et otsusega kaasnevad talle negatiivsed tagajärjed. Eriti seadvat komisjoni hinnang ta halba valgusesse töövaidluskomisjonis.

Halduskohus asja menetlusse ei võtnud, sest leidis, et tegu pole haldusaktiga. Ka selle otsuse kaebas Ruumet edasi, sedakorda ringkonnakohtusse. Ta põhjendas, et vaktsineerimine on vabatahtlik ning tervishoiutöötaja kohustus on üksnes jagada vaktsineerimisotsuse tegemiseks vajalikku infot. Seda ta enda sõnul ka tegi.

Ruumeti kaebust arutanud ringkonnakohus tühistas 12. juuni määrusega halduskohtu varasema otsuse ja saatis asja sinna tagasi ettevalmistava menetluse jätkamiseks. Samas aga nentis kohus, et asjaolu, et komisjon ei kuulanud enne hinnangu andmist Ruumetit ära, ei muuda hinnangut ennast olematuks. Niisiis soovitas ringkonnakohus halduskohtul kohustada komisjoni Ruumetit ära kuulama, et seejärel otsustada, kas hinnangut muuta või mitte.

Ruumet ei soovinud vastata küsimusele, kas ta praegugi kuskil perearstina töötab. "See on mu enda küsimus. Ma ei hakka isiklikel teemadel rääkima."