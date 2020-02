Tallinna Sadam Tallinki laevade kaotamise mõjust: natuke vara rääkida

"Eks mõjust on natukene vara rääkida," ütles Kalm ERR-ile Tallinki laevade võimaliku kaotamise mõju kommenteerides. "Lühiajaliselt siin kindlasti mõju ei ole, pikaajaliselt - ma pean silmas viis ja enam aastat - eks aeg näitab, sest meie, olles kokku puutunud merealade planeeringuga ja vesiehitusega, need on väga ajamahukad ja väga suurte investeeringutega seotud."

"Teine küsimus on siiski, kui palju sealt on võimalik laevu teenindada. Ma pean silmas just rekkade ja sõiduautode teenindamist," lisas Kalm. "Meil on ju praegu heas koostöös linnaga saadud Reidi teega valmis, oleme proovinud veokid võimalikult ruttu Tallinnast idasuunas välja saata. Seal me räägime väga kitsastest oludest, et kui palju sinna tegelikult mahub sõidukeid ja rekkaid."

"Nii või naa, kui tulevad tõsised ümberehitused või tunnel, see on viis või enam aastat, et sellised asjad valmis ehitada," kordas Kalm.

Kalm lisas, et kui on leitud lahendus Tallinna linnahalli renoveerimiseks, siis see on kindlasti ka Tallinna Sadama huvides, kuna sadama maad piirnevad ka linna maadega. "Mõistlik oleks neid vaadelda koos. Teha juurdepääsud, detailplaneeringu arendused."

Kas Tallinki oma sadama plaan võiks mõjutada Tallinna Sadama edasisi investeeringuid?

"Jaa. Aga eks me oleme harjunud kaubaäris konkureerima. Konkurents on meile väga tuttav tegevus ja ka siin on ju kindlasti võimalus ise arendada uusi sihtkohti. Me oleme tegelikult ju tänaste operaatoritega, kaasa arvatud Tallink, arutanud, kuidas olla huvitavam sihtsadam rootslastele, ehk just Stockholmi suund ja Peterburi suund. Tegelikult seal on väga palju potentsiaali lisaks Soomele," vastas Kalm.

Kas võiks A-terminali teha ümber kruiisiäri tarvis?

"Täpselt nii. On ka variant mitte enam kaisid juurde ehitada, vaid arendada olemasolevaid basseine. See on tõsi. Aga ma ütlen veelkord. Potentsiaali on ka Rootsi ja Venemaa suunal," ütles Kalm.