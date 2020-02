Eelnõu algatasid SDE fraktsiooni liikmed Helmen Kütt, Riina Sikkut ja Jevgeni Ossinovski. Algatajad soovisid eelnõuga anda haiglaapteekidele võimaluse ravimeid ise importida ja erandolukordadeks õiguse neid ka eraisikutele müüa.

Ei valitsus ega ka sotsiaalkomisjon toetanud eelnõu. Mitmed saadikud kommenteerisid, et sisuliselt on lahendus vajalik ja arutelu vääriv, ent ajastus selleks on kehv.

Oudekki Loone (KE) soovitas apteegireformi ära oodata ja küsimuse juurde selle rakendumise järel tagasi tulla.

Urmas Espenberg aga teatas eelnõu algatajatele: "Hiljaks jäite, sotsid! Kui maja juba lammutatakse, ei ole diivanidisainiga enam mõtet vaeva näha."

Eelnõu toetas 11 saadikut, selle tagasilükkamise poolt oli 63 saadikut. Erapooletuid ei olnud. Sellega langes eelnõu menetlusest välja.

Samad SDE saadikud algatasid ka teise eelnõu ravimiseaduse muutmiseks, mis kohati pehmendaks 1. aprillist jõustuva apteegireformi tingimusi proviisoriapteekidele ja tagaks neile täiendava üleminekuaja, et võtta maha risk mõne piirkonna apteegita jäämisest seaduse rakendumisel.

Muuhulgas näeb eelnõu ette, et proviisoromandi nõue loetaks täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt, mitte ühekaupa, nagu näeb ette jõustuv ravimiseadus.

Ka seda küsimust soovitas Oudekki Loone arutada pärast apteegireformi jõustumist, mitte seda koera saba kombel tükiti raiuda.

Riina Sikkut vastas, et kui eelmine eelnõu pole otseselt ja ajaliselt apteegireformiga seotud, siis see on otseselt apteegireformist sõltuv, mistap pole võimalik seda mais või septembris alles arutada, sest mõned maapiirkonna apteegid vajavad erandit üleminekutähtajas, et teha ära üleminek uuele korrale ja vältida apteekide sulgemist.

Sotsiaalkomisjon soovitas ka selle eelnõu esimese lugemise järel tagasi lükata.

Riigikogu lükkaski eelnõu tagasi häältega 54 poolt, 11 vastu. Erapooletuid ei olnud. Sellega langes eelnõu menetlusest välja.