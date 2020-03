Muhus ja Räpinas apteek ära ei kao

34 Eesti piirkonnas on apteegiteenuse jätkumine 1. aprillist endiselt lahtine. Muhu saarel ja Räpinas on aga lahendus leidmisel ja sealt apteegid ära kaduda ei tohiks.

1. märts oli ketiapteekidele tagumine aeg koondamisteadete väljajagamiseks, kui neil on plaan 1. aprillist uksed sulgeda, ja ravimiameti teavitamiseks sulgemisotsusest. Ravimiamet ei ole aga ketiapteekidelt ühtki sulgemisteadet saanud, üksnes mõned proviisoriapteegid on neid esitanud.

"Ketiapteekidelt ei ole sulgemisteateid saanud, mõned teated vaid haruapteekide sulgemiseks kui haruapteegi asemele tehakse põhiapteek. Oleme saatnud nõuetele mittevastavatele apteekidele meeldetuletuskirja meie teavitamise vajaduse osas. Koondamisteadete kohta meile teateid ei pea esitama ja sellekohane teave meil puudub," kommenteeris ravimiameti kommunikatsioonijuht Kristi Sarap.

"Sulgemisteateid oleme saanud mõne proviisorile kuuluva linnas asuva haruapteegi osas, kus ruume ei ole võimalik nõuetega vastavusse viia," teatas Sarap, lisades, et kõik sellised apteegid asuvad linnades.

Apteekide sulgemistaotlusi samas ravimiametile esitatud ei ole.

Küll aga on ravimiamet saanud taotlusi proviisoriapteekide avamiseks.

"Taotlused apteegi avamiseks või nõuetega vastavusse viimiseks on erinevates asulates, nagu Tallinn, Tartu linn, Saue linn, Jõgeva linn, Sillamäe linn, Ahtme linnaosa, Jõhvi linn, Pärnu linn, Keila linn, Laagri alevik, Räpina linn, Rapla linn, Elva linn, Liiva küla," loetles Sarap. "Enamasti on need juba tegutsevate apteekide nõuetega vastavusse viimised."

32 kriitilist piirkonda

Endiselt on kriitilisi piirkondi, kuhu 1. aprillist praeguse seisuga ühtki apteeki ei jää, 32.

"Probleemsed piirkonnad on meil jätkuvalt ka töö mõttes kõige prioriteetsemad. Oleme ühendust võtnud nende piirkondade kohalike omavalitustega ning suhtleme ka edaspidi, et teada saada, mis plaanid sealsetel apteekidel vähem kui kuu aja pärast on," ütles Sarap.

Kahes kriitilises piirkonnas on olukord siiski lahenemas.

"Räpinas ja Muhu saarel apteeginõuetega vastavusse viimaseks on meile tegevusload menetluseks saadetud," ütles Sarap.

Piirkonnad, kus 1. aprilliks veel lahendust pole, on: Harjumaal Haabneeme alevik, Kose alevik, Kuusalu alevik, Laulasmaa küla, Loksa linn, Muraste küla, Paldiski linn, Saku alevik; Hiiumaal Emmaste küla, Käina alevik, Kärdla linn; Ida-Virumaal Kohtla-Järve Oru linnaosa; Jõgevamaal Avinurme alevik; Järvamaal Väätsa alevik; Läänemaal Kullamaa küla, Risti alevik; Lääne-Virumaal Aseri alev, Haljala alevik, Kadrina alevik; Pärnumaal Lihula linn, Paikuse alev, Surju küla, Uulu küla; Tartumaal Rõngu alevik; Valgamaal Otepää linn, Sangaste alevik, Tõrva linn, Valga linn; Viljandimaal Jämejala küla, Kõpu alevik, Mustla alevik, Võhma linn.

Raplamaal ega Võrumaal selliseid piirkondi pole, kus apteegiteenus täielikult kaoks.

Sarap usub, et proviisoritel on nüüd kindlustunnet rohkem, kuna ravimiseaduse eelnõude üle riigikogus arutelud on lõppenud ja apteegireformi toimumine on kindel.

"Kui võrdleme olukorda veebruari algusega, siis nüüd on infot rohkem. Riigikogu on oma otsused teinud ja see on andnud selge sõnumi kõigile apteegipidajatele. Kui veebruari alguses andsid taotlusi sisse mõned üksikud, siis rõõm on näha, et 24 tegevusluba on tänaseks hommikuks sisse antud. Nüüd on tõesti viimane aeg end seadusega kooskõlla viia, et 1. aprillist saaks mittevastavates apteekides apteegiteenus jätkuda. Ravimiamet on oma töökorraldusi ümber sättinud nii, et panustada maksimaalselt apteegireformiga seotud ülesannetele," teatas Sarap.