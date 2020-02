Poska 41 jääb tänaval jalutajale kohe silma otsekui eksootiline tulnukas talle mõlema külje alla pressitud uushoonete ning üle tee asuva barbiroosa maja keskel.

Kadrioru lossi teenijate alevis ehk Vana-Slobodaas asuv 1997. aastal kultuurimälestiseks tunnistatud hoone ehitati 1880. aastate teisel poolel ja oli kavandatud õigeusu preestri elamuks.

Maja on müügis olnud juba palju aastaid, kuid omanike küsitud hind ei ole ostjaid ligi meelitanud. Krooniajal küsiti hoone eest 15,5 miljonit krooni ja langetati siis hinda üheksa miljoni kroonini, kuid 2009. aasta hinnangu järgi kulunuks umbes sama suur summa ka muinsuskaitse all oleva maja renoveerimiseks. Viimati kinnisvaraportaalides üleval rippunud kuulutustes sooviti ajaloolise hoone eest 330 000 eurot.

Tänavu jaanuaris vahetas hoone lõpuks omanikke ning selle ostnud abielupaar plaanib maja endale eramuks renoveerida.

"Hetkel on see projekteerimisfaasis. Suhtleme muinsuskaitseametiga, üritame erinevaid kompromisse. Algupärane välimus tal kindlasti säilitatakse, plastaknaid ei hakka ette panema," rääkis üks omanikest, kes ei soovinud oma nime avalikkusega jagada.

Ehkki maja välisilme on räämas, ei ole selle tegelik olukord tema sõnul nii hull. Põhikonstruktsioon on enam-vähem korras, kuid muidugi ootab hoonet kapitaalremont. Millal see valmis saab, sõltub Tallinna linnavalitsusest ehk sellest, kui kiiresti projekti menetletakse ja saab ehitust alustada.

Hinda, millega maja soetati, ei soovinud omanik öelda, kuid nimetas seda õiglaseks hetke turuhinnaks.

Kultuurimälestiste riikliku registri andmetel oli Poska 41 Kadrioru lossialeviku esimene maja, mille peafassaad ulatus kogu krundi laiuselt piki tänavat naaberkruntide piirini.

Säilinud on hoone algne laudis, kuid üle voolanud räästa tõttu on räästaaluses laudises mädanik. Väga väheste kadudega on alles saelõikes puitpits, avaümbriste raamistused ja ehiskonsoolid. Säilinud on ka algsed aknad koos vasknurgikutega.

Kogu hoone värvkate on pragunenud. Seinalaudise allosas puudub värvkate kohati täielikult. Soklil on krohvivaringuid ning kunagiste tsement-mördiga tehtud paranduste tõttu esineb paekivi murenemine. Hoone kangialusel on mõningaste deformatsioonidega säilinud algne lukksepp-sepis värav.

Elamu on ehitatud arhitekt A. Fedotovi 1884. aasta projekti järgi.