"Tänane päev on toonud kindlasti palju õppetunde. Üks õppetund on see, et kui me juhime sündmust, siis peab seda juhtima ühest kohast. Meil on riigis detsentraliseeritud, ehk ära jaotatud kriiside lahendamise juhtimine, tervishoiu sündmust juhib terviseamet. Meie selge seisukoht on see, et tervishoiu sündmust lahendatakse ennekõike tervishoidu puudutavate meetmetega. Ja see on ka see põhjus, miks me oleme öelnud, et sellised karantiinid, erikorrad, liikumispiirangud ei ole need, mis aitavad tegelikult seda viirust piirata," ütles Kadai.

"Viirust aitab piirata see, kui me avastame kiiresti selle juhtumi ja tegeleme nende inimeste teavitamise ja tervisliku seisundi jälgimisega, kes on olnud haigega kokkupuutes. See aitab kõige paremini vältida laiemat levikut," lisas ta.

Kadai rõhutas, et Eestis puudub igasugune teadmine, et koroonaviirus koha peal leviks. "Me räägime täna ühest sisse toodud juhtumist," ütles Kadai.

Ta rääkis veel, et terviseamet koostas neljapäeval ka soovitused avalike ürituste korraldamiseks, mis saadetakse reedel välja.

Neljapäeval registreeriti Eestis esimene koroonaviiruse juhtum, kui Riiast bussiga Tallinnasse sõitnud mees kurtis kipituse üle kurgus ning kutsus endale ise kiirabi.

Kokku on tehtud Eestis 19 koroonaviiruse testi, millest 18 on osutunud negatiivseks.

Kadai sõnul suudab terviseamet teha 60 koroonaviiruse analüüsi ööpäevas.