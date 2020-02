Mullusel kruiisihooajal, mis algab tavapäraselt aprilli lõpus ja kestab oktoobri keskpaigani, jõudis kruiisilaevadega Tallinna 656 000 inimest, mis oli rohkem kui kunagi varem. Kruiisituriste oli kokku 175 riigist. Teise sihtkohta, Saaremaale, tõid kruiisilaevad hooajaga pea 3900 turisti.

Tänavu ootab Tallinna Sadam kruiisireisijate rekordit – prognoos on 660 000 inimest ja 77 erinevat laeva, ütles ERR-ile Tallinna Sadama reisilaevaliinide ja kruiisi ärisuunajuht Ingrid Berezin. Kruiisilaevade külastusi on broneeritud praegu 336, mullu oli neid kokku 338.

Koroonaviiruse levikuga üle maailma on kõiksugu transpordiviisid erilise tähelepanu võetud. Kruiisilaevadega on seni märkimisväärseim juhtum Jaapanis, kus 3700 reisijaga laev Diamond Princess pandi karantiini.

Tallinna Sadama sadamaohutuse osakonna juhataja Siiri Lõhmus ütles ERR-ile, et kruiisihooaja eel ollakse valmis ka kõige äärmuslikemateks olukordadeks, olgu see siis kasvõi terve kruiisilaeva karantiin. "Täpsemad tegevused sõltuvad iga juhtumi eripäradest ning terviseameti juhistest," ütles ta.

Lõhmuse sõnul tegutsetakse Tallinnas Vanasadamas ka praegu terviseameti juhistest järgi. Amet uuendab juhiseid pidevalt. Lisaks järgitakse epideemiatõrje eeskirja, mis on kehtestatud kõigis piiripunktides.

"Jooksvalt hoiame infovahetust terviseametiga, Vanasadamas teavitatakse reisijaid juba praegu terviseameti poolt meile edastatud infolehtede jagamise teel," ütles Lõhmus.

Mida terviseamet sadamalt viiruse võimaliku leviku takistamiseks nõuab, seda ka tehakse, kinnitas Lõhmus.

Hooaeg algab Tallinnas 22. aprillil, Saaremaal mai alguses

Tallinna saabub tänavu esimene kruiisilaev 22. aprillil, laevaks on Viking Star ning reisijaid 900. Aprillis jõuavad Vanasadamasse ka kaks suuremat laeva, MSC Poesia ja Sky Princess, kuhu mahub vastavalt 2600 ja 3000 kruiisituristi. 5000 reisijaga MSC Meraviglia jõuab Tallinna 7. mail.

Kruiisihooaeg lõppeb 17. oktoobril, kui Vanasadamasse jõuab Aidaaura 1250 reisijaga.

Saaremaale jõuab praeguse seisuga esimene kruiisilaev 15. mail, selleks on 350 reisijaga Astor. Suurimad laevad, mis Saaremaale jõuavad, kannavad 1250 turisti. Viimane kruiisilaev külastab Saaremaad 11. septembril.

Mullu peatus Tallinnas 27. aprillist kuni 19. oktoobrini kestnud kruiisihooajal 75 kruiisilaeva kokku 338 korral ja Tallinna saabus kruiisilaevadega rekordilised 656 087 reisijat, mis on üle 21 000 reisija rohkem kui 2018. aasta hooajal.

Kolmandik Tallinna külastanud kruiisituristidest oli pärit Saksamaalt, viiendik Ameerika Ühendriikidest ja kümnendik Suurbritanniast. Kokku külastati Tallinna 175 riigist.

Samuti Tallinna Sadama poolt käitatavas Saaremaa sadamas peatusid kruiisilaevad mullu seitse korda ja tõid saarele kokku 3836 huvilist. Neist suurem osa oli samuti pärit Saksamaalt.

Tallinn tahab turismiga toimetulemiseks turismimaksu

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ütles mullu oktoobris, et Tallinnas peaks kehtima turismimaks, sest turistide arvuga vanalinnas ollakse jõudnud kriitilise piirini ning rohkemate inimeste teenindamiseks pole vajalikku taristut. Riisalu pakkus välja, et maksu suuruseks võiks olla kuni üks euro turisti pealt ning kogutud raha läheks vanalinna säilimise toetuseks.

Riisalu mõtet kordas jaanuaris Tallinna volikogu esimees Tiit Terik, kes tõi eeskujuks Veneetsia, kus hakatakse tänavu 1. juulist korjama linna sisenemise maksu, mis sõltuvalt hooajast ulatub kolmest kümne euroni.

Reedel kinnitas Tallinna soovi ka linnapea Mihhail Kõlvart, kes kohtus turismisektori esindajatega. "Turismimaks on pigem arenguvõimalus kui riskikoht. Kogutud vahendid saaksime suunata näiteks kolme suurde valdkonda: linnataristu edendamisse, turismi madalhooaja ergutamiseks läbi kultuuri- ja konverentsiürituste toetamise ning Tallinna rahvusvahelisse sihtkohaturundusse," ütles Kõlvart.

Kõlvarti sõnul võiks turismimaksu maksta nii Tallinna majutusettevõtetes ööbijad, külaliskorterites ööbijad kui ka kruiisituristid.

Tallinna murede kohta märkis Ingrid Berezin, et suvistele turistide voogudele otsitakse parimat lahendust koos linnavalitsusega.

"Otsime üheskoos lahendusi, kuidas hajutada turistide liikumisvoogusid nii, et oleks tagatud hubane vanalinna keskkond nii linnakodanikele kui väliskülalistele. Ei saa unustada, et lisaks kruiisituristidele on vanalinn meelispaik suvisel ajal kõikidele pealinna külastavatele turistidele, kellest kruiisituristid moodustavad vaid väikese osa," ütles Berezin.

Berezin märkis, et juba praegu alanud uue kruiisiterminali ehitus muudab turistide teenindamise eeloleval suvel keerulisemaks.

"Seoses kruiisiterminali ehitamisega on kruiisilaevade teenindamine väljakutseid esitav, kuid kindlasti rakendame koostöös parimad võimalikud lahendused," lausus ta.