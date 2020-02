Nakatunud jäävad esialgu Jaapanisse, kõik ülejäänud lennutati Tokyost tšarterlennuga kodumaale. Diamond Princess koos kõigi reisijatega on Jaapani Yokohama sadamas karantiinis olnud veebruari algusest peale.

Algselt oli laeval 3700 inimest, juba enne ameeriklasi lubati laevalt minema osa reisijaid, kes täiesti kindlalt ei olnud koroonaviirusega nakatunud. Täiesti kindlalt nakatunuid on seni tuvastatud 355.

Hiina uue koroonaviiruse tagajärjel surnute arv kasvas esmaspäeval 1765-ni, kui veel sada haigestunud inimest epideemia keskmes olevas Hubei provintsis elu jättis.

Oma igapäevases avalduses teatas provintsi tervishoiukomisjon ka 1933 uuest nakatumisjuhtumist. Ühtekokku on nüüd Hiinas registreeritud vähemalt 70 400 nakkusjuhtumit. Enamik nakatunuist asub Hubeis, kus Covid-19-ks ristitud viirus detsembris esmalt välja ilmus, et hiljem üleriigiliseks epideemiaks kasvada.

Uute nakkusjuhtumite arv provintsis on langenud pärast läinudnädalast järsku tõusu, mis oli tingitud vastava statistika kriteeriumide muutmisest.

Esmaspäevane näitaja oli sajakonna juhtumi võrra suurem pühapäevasest, kuid siiski märgatavalt madalam reedesest ja laupäevasest.

Väljaspool Hubeid on uute juhtumite arv langenud ja Hiina tervishoiuameti pressiesindaja tõdes pühapäeval, et kasvu aeglustumine annab märku, et puhang on kontrolli alla saadud.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juht Tedros Adhanom Ghebreyesus hoiatas samas, et on võimatu ennustada, mis suuna epideemia võtab.

Rahvusvahelised eksperdid on jõudnud Pekingisse ja alustanud kohtumist oma Hiina kolleegidega, kirjutas Tedros Twitteris.

Hongkongi tabas ostupaanika

Hongkongis on aga koroonaviirusest ajendatud ostupaanika põhjustanud tõsise kaubanappuse.

Vetsupaberist on saanud võimude rahustavatest kinnitustest hoolimata kuum kaup.

Ostukeskused ei ole suutnud piisavalt kiiresti oma varusid täiendada, mis omakorda on toonud pahatihti kaasa pikad järjekorrad ja avamise järel välgukiirusel tühjenevad kaubariiulid.

Lisaks tualettpaberile on tormi joostud ka sellistele kaubaartiklitele, nagu riis ja pasta või siis käte- ja muud puhastusvahendid.

Politsei teatel peatasid kolm meest esmaspäeva varahommikul veoki Mong Koki ostukeskuse ees. See töölisklassi piirkond on tuntud seal tegutsenud organiseeritud kuritegelike rühmituste ehk triaadide poolest.

"Kolm noaga relvastatud meest ähvardasid autojuhti ning röövisid temalt tualettpaberit rohkem kui 1000 Hongkongi dollari ehk 130 USA dollari väärtuses.

Hüsteeria, mis on vallanud Hongkongi koroonaviiruse epideemia puhkemisest saadik, on osaliselt tingitud linna traagilisest lähiajaloost surmava haiguse vastu võitlemiselt.

2003. aastal suri raskekujulise ägeda respiratoorse sündroomi ehk SARS-i tagajärjel 299 hongkonglast. Ka see tõbi sai samuti alguse Mandri-Hiinast, kus seda algul varjati. See aga omakorda põhjustas sügava usaldamatuse võimude vastu tervishoiuteemadega seoses.

Võimud on ostupaanika pannud internetis levivate kuulujuttide arvele ning kinnitanud, et toidu ja majapidamistarvete varud on stabiilsed.

Kuid juba ostupaanika ise on toonud kaasa defitsiidi selles maailma ühes tihedamalt asustatud linnas, kus ostukeskustel ja apteekidel napib müügipinda.