Kõigil suletava Krabi kooli lastel pole esmaspäevast enam koolikohta

Alates pühapäevast jõustub haridus- ja teadusministri allkirjastatud käskkiri, mis sulgeb hariduslike erivajadustega laste kooli Võrumaal Krabil. Kuigi käskkirjas on öeldud, et haridus- ja teadusministeerium garanteerib kõigile lastele sobiva koolikoha, pole paljudel õpilastel esmaspäevast, mil koolivaheaeg lõppeb, enam kindlat kooli, kus õpinguid jätkata.

Haridusministri allkirjastatud käskkiri, mis sulgeb Krabi kool poole õppeaasta pealt, on pannud Ingridi olukorda, kus tal pole alates esmaspäevast enam kooli, kuhu oma laps õppima panna.

"Ei ole seda kohta, ei ole seda kooli. Haridusministeerium pakkus, et Greete võiks minna Järve kooli, kus on intellektipuudega lapsed, et ta võiks minna Haapsallu Viigi kooli, kus on õpilaskodu ja siis Konstantin Pätsi kooli, kus on ka õpilaskodu, aga kuidas ma viin kaheksa-aastase lapse sellisesse ja panen ta kuskile kodust eemale elama ja magama ja nüüd tuli täna välja, et Järve kool talle absoluutselt ei sobi," on lapsevanem Ingrid Ojaperv hädas.

Ta ei ole oma mures üksinda. Võrumaa lapsevanem Katrin Pudersell võttis kõigi vanematega ühendust, et saada ülevaade, mis saab lastest edasi.

"Umbes 13 last praegu, kes siis hetkel otsivad veel lahendust, kellel hetkel veel ei ole esmaspäeval konkreetset kohta, kus nad õppima hakkavad," võttis Pudersell tulemused kokku.

"Meil selliseid andmeid, et on 13 õpilast, kellel ei ole üldse kooli, tegelikult ei ole. Preagu kuus last on sellised, kelle puhul läbirääkimised käivad, me oleme pakkunud variante omalt poolt, kohalikud omavalitsused on pakkunud variante," kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja Kristin Hollo.

Võrumaal elav lapsevanem Toomas räägib aga hoopis midagi muud. Tema sõnul on seni tundnud nende pere käekäigu vastu üksnes Võru vald, ja sealtki tuli telefonikõne alles neljapäeva hommikul.

Ministeeriumist öeldakse, et nad on enda hinnangul tulnud olukorra lahendamisega hästi toime ning lõplik vastutus kooli valimisel lasub ikkagi lapsevanemal.

"Aga oma käskkirjas võtsid nad selle kohustuse ju praegu selgesõnaliselt endale. Loomulikult lapsevanemal lasub kohustus, aga selleks võiks jätta ka mõistliku aja, mida praegune kolm nädalat alates otsuse väljakuulutamisest kuni selle jõustumiseni ei ole, ja seda näitab ka praegune olukord," kommenteerib lapsevanem Katrin Pudersell.

Krabi koolis õppis 40 hariduslike erivajadustega last üle Eesti. Ministeerium peatas erakooli tegevusloa, sest möödunud aasta lõpus toimunud järelevalve käigus leiti mitmeid puudujääke, mida kool ei suutnud lühikese tähtajaga kõrvaldada.