Krabi koolis õpib üle Eesti kümnest omavalitsusest 40 hariduslike erivajadustega ehk HEV õpilast. HEV õpilasi on Krabi koolis õpetatud ligi 20 aastat. Tegemist on kooliga, mille kohta ütlevad nii lapsevanemad kui ka endised õpilased, et see on aidanud noortel uuesti rajale saada.

"Ma ei saanud Tallinnas hakkama, et ei tahtnud koolis käia, ei tahtnud vanemaid kuulata, hulkusin sõpradega ringi, tegime asju, mida ei oleks tohtinud teha. Politseiga olid kogu aeg jamad, väga raske oli. Ja siis ma tulin siia kooli ja siin sain ma hakkama ja siin kõik toetasid," rääkis kooli endine õpilane Kevin Tikenberg.

Krabi kool on erakool, millel on tähtajaline tegevusluba ja mille tegevust finatseerib haridus-ja teadusministeerium ning omavalitsused, kust lapsed Krabi kooli käivad. Selleks, et Krabi kooli tegevusluba oleks tähtajatu, mis võimaldaks koolile laiendada erakoolide toetust, tuleb koolil läbida riiklik järelevalve. Detsembris toimunud järelevalve tulemustest selgus aga, et koolis on hulganisti puudujääke. Näiteks puudub enamikel õpetajatel vajalik väljaõpe, murekohti on teisigi.

Haridusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Jürgen Rakaselg selgitas, et Krabi koolis pole kahes aines tunde toimunud ja probleeme on ka mujal. "Mis on murettekitav, on see, et väga paljudes, enam kui pooltes ainetes, on õppemahud ettenähtust oluliselt väiksemad olnud. Need vajakajäämised on väga erinevates valdkondades ja nende ulatus on sedavõrd suur, et me väga palju alternatiive ei näe," rääkis ta.

Krabi kooli pidaja Ale Sprenki sõnul on enamik vigadest juba kõrvaldatud. "Sellekohase aruande saadame me ministeeriumi, ja nende vigade kohta, mis on veel parandamata, me esitame tegevuskava, kuidas me need kõrvaldame," ütles ta.

Krabi koolil on oma aruande saatmiseks aega kuni 31. jaanuarini. Kui need vastused pole piisavad, ootab kooli tegevusloast ilma jäämine ja seega ka sulgemine alates 1. märtsist.