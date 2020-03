Ministeerium: suletud Krabi kool polnud tegelikult HEV kool

1. märtsil jõustus haridusministri määrus, mis sulges Krabi hariduslike erivajadustega (HEV) laste kooli. Kuigi sulgemise käskkirjas on öeldud, et haridus- ja teadusministeerium (HTM) garanteerib kõigile Krabi kooli lastele koolikoha, pole paljudel koolilastel esmaspäevast enam kindlat kooli.

Laupäevases "Aktuaalses kaameras" rääkisid oma murest nende laste vanemad, kes pole oma lapsele uut kooli leinud.

Kristin Hollo ütles, et suurele osale lastest on uue kooli võimalus leitud ning on olemas kindel info, kus nad oma õpinguid jätkavad. Aga on ka õpilasi, kelle puhul lõplikud valikud alles tehakse.

"Täna-homme (esmaspäeval-teisipäeval – toim.) kohtuvad mõned lapsed koos oma vanematega koolidega, et leida nende jaoks sobivaim lahendus," rääkis Hollo Vikerraadio saates "Uudis+".

Hollo sõnul võib uue kooli leidmine nii mõnegi lapse jaoks võtta pikemalt aega, sest mõne lapse vajadused "on suhteliselt erilised". "Oma roll (miks mõni laps on praegu koolita) oli ka sellel, et ehk ootasid nii lapsevanemad, et äkki midagi juhtub, et äkki pole see otsus lõplik ja äkki saab Krabi kool jätkata. Omalt poolt oleme öelnud küll, et seda võimalust ei ole," rääkis Hollo.

Hollo: tegu polnud HEV laste kooliga

Hollo märkis, et osa lapsi saavad kooliteed jätkata tavakoolis, sest mitte kõik Krabi kooli lapsed polnud tõsise haridusliku erivajadusega.

"Nii kool ise kui meie oleme näinud, et tegemist ei ole tegelikult HEV laste kooliga. Selle kooli omapäraks oli, et seal oli õpilaskodu, seal õppis väga erineva taustaga inimesi. On selliseid õpilasi, kes saavad õpinguid jätkata tavakoolis; on õpilasi erinevatest Eesti otstest – see polnud tavapärane piirkonnakool, et seal oleks ainult Lõuna-Eesti lapsed õppinud," rääkis Hollo.

Hollo sõnul on nii mõnelgi lapsel võimalus jätkata oma piirkonna koolis ja saada täiendavat tuge kohapeal.

Teisalt on probleeme olnud kooli leidmisega, sest koolidel endal puuduvad võimaluses HEV laps õppima võtta.

"Kuna iga laps on oma looga, eripäraste vajadustega ja ka koolidel on oma lugu, siis ei saa me öelda, et iga kool on nõus igat last vastu võtma. Kool hindab oma ressursse, oma võimalusi, ja kohe last vastu võtta ei pruugi olla võimalik. Ma ei saa öelda, et üleminekud on kõigi jaoks hästi lihtsad olnud – kindlasti on need keerulised laste jaoks," rääkis Hollo.

Puudusi oli liiga palju

Hollo sõnul saab kooli nimetada HEV kooliks siis, kui kõik õpilased on tugeva haridusliku erivajadusega. Krabi kool selles tähenduses ei kvalifitseeru. Kuid see polnud põhjus, miks HTM otsustas kooli sulgeda.

"Krabi kooli puhul oli eripära see, et puudusi oli hästi palju, need olid erinevates valdkondades, ka see, kuidas kool tegeles oma puudujääkidega. Kuivõrd puudusi oli nii palju, ja ka juhtimise ja planeerimise poole pealt pole näha, et juhtkond nendega aktiivselt tegeleks, siis tekkiski olukord, kus me nägime, et neid puudusi pole kiirelt võimalik parandada. Kooli tegevus ei saa jääda kestma õigusvastases olukorras, mis tähendab, et meil ei jäänudki muud varianti kui sekkuda," rääkis Hollo.

Mis saab suletud kooli hoonest, ei osanud Hollo öelda, sest maja ei kuulu HTM-ile.