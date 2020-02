Suletava Krabi kooli õpilastele uue kooli leidmine on keeruline

Krabi kooli sulgemine puudutab 40 õpilast üle Eesti. Põhjused, miks need lapsed õpivad just Krabi koolis, on erinevad. Seetõttu pole mõne lapsevanema hinnangul lahenduseks kodulähedase kooli valimine. Nii tunnevad vanemad, kes peavad lapsele uue kooli leidma, et on tupikus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et tegemist on tundliku teemaga ei räägi lapsevanemad selles loos oma näo ja täispika nimega.

"Ta oli ikkagi täielikult käest ära, kui ta siin linnas oli. Koolis ei käinud, hulkus, alkohol, kanep. Siis oli Krabi tõeline leid," rääkis Rauno. Temal pole veel aimugi, millised on tema lapse väljavaated uue kooli leidmisel.

"Kõik see armee oli kõrval - lastekaitse, kriisiterapeut, ohvriabi, psühholoogid, psühhiaatrid. Eesmärk oli see, et laps peab saama selle kooli, kuhu ta tahab minna, et jätkata kõike, mis läks katki tragöödia tõttu. Me ei oleks läinud Eestimaa serva peale. Me oleks võtnud oma kodukoha ümbert, aga seal ei ole ühtegi valikut," rääkis lapsevanem Viljandimaalt.

Võrumaal elav Marek ütles aga, et tema laps saaks piirkonnakoolis käia küll, ent kui asus koole läbi helistama, sai vastuse, et laps pole tavakooli oodatud.

"Ma ühe kooli juhatajaga rääkisin pikalt ja tema ütles, et neil on vaikiv kokkulepe, et iga laps saab oma kooli tagasi, kes kust läinud on sinna Krabile. Enamus lapsi ongi ju sinna läinud, sest neil olid koolis probleemid ja nüüd last tahetaksegi suruda täpselt sinna tagasi, kus nad ei käinud koolis, kus olid probleemid. Kus on siin loogika?" rääkis Marek.

Võru linnas ei nõustuta aga sellega, et kool saab lapse ära lükata.

"Me võime öelda, et kool ei ole kohe valmis suhteliselt keerulise taustaga lapse vastuvõtmiseks. Kool peab ennast kohandama. Me peame leidma võib-olla vastava spetsialisti, klasse ümberkohandama, tekitama liitklasse. Lahendused on väga erinevad ja me vaatame iga juhtumit eraldi," ütles Võru abilinnapea Sixten Sild.

Et tegemist on eriolukorraga, kus kool suletakse poole õppeaasta pealt, pakub haridusministeerium omavalitsustele ja vanematele omapoolset tuge nii kooli leidmisel kui ka õppekoha rahastamisel.

"Kui see tähendab lisaväljaminekuid, siis me ka toetame omavalitsusi selles osas, sest on arusaadav, et meie haridusrahastuse muster on selline, et loetakse nii- öelda pead kokku 10. novembri seisuga ja kui kohustused tulevad, siis me anname omavalitsusele selle jaoks ka vahendid," kinnitas haridusministeeriumi koolivõrgu osakonna peaekspert Jürgen Rakaselg.