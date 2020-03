Tüür: Venemaa ja Türgi on Süüria konfliktis omamoodi partnerid

"Nii paradoksaalselt, kui see ka ei kõla, on Venemaa ja Türgi antud konfliktis omamoodi partnerid. Türgi šantažeerib Euroopat põgenikelainega, mida ta saaks tagasi hoida, aga ta sellega maksab kätte Euroopa Liidule liikmestaatuse mitteandmise eest," rääkis Tüür "Aktuaalsele kaamerale".

"Venemaa oma tegevusega kütab sellele tegevusele hagu alla ja toodab seda põgenikelainet. See, et see sama küsimus tekitab NATO-s pingeid, on Venemaa jaoks meeldiv lisaboonus," lisas politoloog.