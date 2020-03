"Ma räägime nendega. Nad ütlevad meile, et me saadame teile miljard eurot. Keda te üritate petta? Me ei taha seda raha," ütles Erdoğan pressikonverentsil.

Süüria konfliktiga silmitsi olev Türgi liider nõudis ühtlasi, et Euroopa peab võtma endale õiglase osa Türgi koormast, mida migrantide võõrustamine kaasa on toonud.

Presidendi sõnul tegi ta esmaspäeval vastavasisulise kõne Saksamaa liidukantslerile Angela Merkelile.

Saksa kantsler ütles, et Türgi püüe avaldada Euroopa Liidule põgenikega survet on vastuvõetamatu.

"Ma pean seda täiesti vastuvõetamatuks, et president Erdoğan ja tema valitsus ei toonud oma rahulolematust meile Euroopa Liidus, vaid selle asemel andis selle hoopis põgenike selga," ütles Merkel Berliinis pressikonverentsil.

Erdogan on kinnitanud, et ei pea enam kinni 2016. aasta kokkuleppest ja on avanud miljonitele uksed Euroopa Liitu. Samuti süüdistas Türgi president Kreeka sõdureid vähemalt kahe Euroopasse pürginud migrandi tapmises.

Euroopa Liidu siseministrid peaksid olukorda Kreeka-Türgi piiril arutama kolmapäeva õhtul.

Cavusoglu: Euroopa ei täida pagulaste osas oma lubadusi

Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu süüdistas Euroopa Liitu, et see ei täida oma lubadusi aidata Türgit Süüria põgenike laialipaigutamisel.

"Euroopa Liit ei ole maksnud välja isegi poolt kuuest miljardist eurost, mida lubas Ankarale süürlaste tarvis. Ta ei ole täitnud oma lubadusi vabatahtliku humanitaarligipääsu osas (EL-i riikidesse) ega toetanud Türgi plaani julgeolekutsooni loomiseks Süürias," säutsus Cavusoglu Twitteris.

Ta lisas, et Türgi ei saa kasutada jõudu seadusvastaste migrantide suhtes, kes soovivad riigist lahkuda.

"EL on pikki aastaid sulgenud silmad selle mure ees. Kas ei ole tulnud aeg võtta vastutus?" märkis minister.

Cavusoglu säuts oli vastus Saksa välisministrile Heiko Maasile, kes säutsus äsja: "Me näeme, milline koorem on Türgi kaela langenud. Kuid Türgi peab jätkama oma EL-iga sõlmitud lepingu järgsete kohustuste täitmist. EL panustab omalt poolt põgenike eest väärikasse hoolitsemisse. Me ei saa lubada neil muutuda palliks geopoliitilises mängus."

EL-i välispoliitika juht sõidab Türki Süüria kriisi arutama

Euroopa Liidu välispoliitika juht Josep Borrell ja Euroopa Komisjoni kriisijuhtimisvolinik Janez Lenarcic sõidavad teisipäeval Türki, et arutada Süüria kriisi ja migrantidega seotud olukorda pärast Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani hoiatust lubada miljonitel migrantidel Euroopasse suunduda.

Borrell ja Lenarcic viibivad Türgis kaks päeva, et pidada kõrgetasemelisi kohtumisi Türgi ametnikega, arutamaks Süüria kriisi ning erimeelsusi põgenike ja migrantide osas.

"Nad peavad kõnelusi seoses kestva eskalatsiooniga Loode-Süüria Idlibi provintsis ja selle humanitaartagajärgedega tsiviilelanikele, aga ka Türgis viibivate Süüria põgenike olukorraga," teatas Borrelli kantselei.

"Visiidil Ankarasse kohtuvad nad Türgi ametivõimude kõrgetasemeliste esindajatega," lisati teates.

Pärast Ankara visiiti siirdub Borrell Euroopa Liidu välisministrite kohtumisele Zagrebis 5.-6. märtsil. Lenarcic väisab aga pagulaskeskusi Türgi kaguprovintsis Gazantiepis.