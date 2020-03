Ankara teatel oli president Bashar al-Assadi vägede tagasi surumiseks mõeldud operatsiooni ajal alla tulistatud lennuki näol tegu kerge ründelennukiga L-39, vahendas Reuters.

Süüria riiklik infoagentuur SANA märkis vaid seda, et Türgi väed olid Idlibi provintsis rünnanud valitsusvägede sõjalennukit. Seda, kas lennuk ka alla tulistati, SANA ei täpsustanud.

Türgi alustas pealetungi eelmisel nädalal, et suruda tagasi Süüria valitsusväed, kes üritavad Venemaa toel vallutada mässuliste viimaseks kantsiks olevat Idlibi provintsi. Ankara tegevus on osaliselt ajendatud ka sellest, et Damaskuse rünnak Idlibi provintsi vastu on tekitanud uue Türgisse suunduva põgenikelaine.