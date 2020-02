Erdogan lubas Euroopasse suunduvatele põgenikele ukse lahti hoida

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles laupäeval, et lubab põgenikel Türgist edasi Euroopasse liikuda, kuna Türgi ei tule tema sõnul enam uute Süüriast põgenevate inimeste lainetega toime.

"Mida me eile tegime? Me avasime uksed," ütles Erdogan Istanbulis. "Me ei sulge ust. Miks? Sest Euroopa Liit peaks täitma oma lubadusi."

Türgi president lisas, et alates reedest on Türgi piiridele Euroopaga kogunenud 18 000 migranti ja laupäeval võib nende arv kasvada 30 000-ni.

Kreeka-Türgi piiril puhkesid migrantide ja politsei kokkupõrked

Laupäeval puhkesid Kreeka-Türgi piiril kokkupõrked tuhandete piirile lõksu jäänud migrantide ja Kreeka politsei vahel.

Kreeka politsei kasutas piiripunkti kogunenud migrantide vastu pisargaasi, migrandid loopisid korrakaitsjaid kividega.

Kreeka tugevdas piiri pärast seda, kui Ankara teatas, et ei takista pärast 33 Türgi sõduri hukkumist Süürias enam põgenike suundumst läbi Türgi Euroopasse.